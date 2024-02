Un Teucro con moito 'Ingenio' (34-31)

Partido entre Teucro e Ingenio no Pavillón Municipal © Cristina Saiz

A Sociedad Deportiva Teucro segue sumando de dúas en dúas e xa leva oito partidos consecutivos gañando. O último triunfo foi ante o Balonmano Ingenio por 34-31.

Con todo, foi unha vitoria un tanto sufrida, e é que aos pupilos de Irene Vilaboa custoulles meterse no encontro e comezaron perdendo 3-6. Ese primeiro parcial obrigou á adestradora pontevedresa a parar o cronómetro, Eloy Krook e Sergio Blond reduciron distancias, pero dous goles de Pablo Hernández e un de Bentor Deniz volvían complicar as cousas ao Teucro (5-9).

Foi nese momento cando chegaron a xogadas clave do partido. Primeiro foise Rafael Sánchez dous minutos ao banco e Caue Herrera e Carmelo puxeron o 7-9. Cando este ingresou na cancha, o excluído foi Dani Martín, e Rhuan Marchette aproveitou a superioridade para anotar dous goles que significaron o empate (9-9, min. 16).

Cambiaron por completo as sensacións dos locais a partir dese momento. Entoáronse en defensa e empezaron a complicar as cousas dun Ingenio que vía como o Teucro íase descolgando e chegaba ao descanso cunha renda de tres goles (17-14).

Tras o paso polos vestiarios o envite volveu igualar e o cadro canario mantivo o pulso. A diferenza no marcador variaba entre un e dous goles e, en ocasións, elevábase aos tres.

Pero foi no ecuador do segundo tempo cando Irene Vilaboa viuse obrigada a parar o cronómetro. O encontro xa entraba nos minutos decisivos e non se podía seguir perdoando (26-25).

E nun visto e non visto, un 4-0 noqueó por completo aos visitantes (30-26) e foi o técnico do Ingenio o que pediu tempo morto coa intención de reverter a situación.

En lugar de conseguilo, os azuis elevaron a seis goles a diferenza cando apenas quedaban xa cinco minutos para a conclusión (33-27). Cos dous puntos no peto, o Teucro baixou os brazos e o Ingenio tan só puido maquillar o resultado final (34-31).

Consulta as estatísticas nesta ligazón