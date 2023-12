Vacacións de Nadal como punto de inflexión para cambiar o rumbo en liga

O Poio Pescamar e o Marín Futsal xa están de vacacións despois de disputar este venres o final da primeira volta da competición e o último encontro oficial do 2023.

Un ano que non conclúe como esperaban ningún dos dous equipos ao atoparse as vermellas fóra dos postos de playoff e o conxunto marinense en zona de descenso con tan só oito puntos na súa marcadora, polo que esperan que as vacacións de Nadal sexan un punto de inflexión e marquen un cambio de rumbo na liga.

No caso das xogadoras de Luis López-Tulla, volverán aos adestramentos o xoves 4 de xaneiro para preparar con máis dunha semana de antelación o debut do novo ano, que será ante o líder Burela FS o día 13 na Seca.

Ademais, o novo ano traerá os regresos das lesionadas Anna e Marta, que xa están na recta final da súa recuperación aínda que sen data de retorno, e os complicados retos de meterse no playoff polo título de liga e a participación na Supercopa de España.

Pola súa banda, o Marín Futsal comezará o ano 2024 con intereses diferentes e terá a domicilio ante o STV Roldán o primeiro obstáculo para manterse un ano máis na máxima categoría do fútbol sala feminino.