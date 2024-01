O Poio Pescamar evita os 'cocos' no sorteo da Supercopa de España

A Supercopa de España Feminina de Fútbol sala xa ten emparellamentos para a súa fase final, que se celebrará os días 3 e 4 de febreiro na localidade malagueña de Torremolinos.

Alí estará o Poio Pescamar, que volverá pelexar por un título nacional que se lle escapou na final na edición de 2021.

O conxunto conserveiro esquivou ademais os 'cocos' do sorteo para a semifinal, e é que non se medirá nin a Burela (vencedor do últimas catro edicións) nin ao Futsi Atlético Navalcarnero (sete títulos). Entre ambos os dous reparten as once últimas Supercopas.

No caso do Poio Pescamar, xogarase un posto na final fronte ao STV Roldán, campión a pasada tempada da Copa da Raíña e que actualmente ocupa a sétima posición da táboa en Primeiras División xusto por detrás das vermellas.

Se supera o primeiro encontro, fixado para o 3 de febreiro, un día despois mediríase na final da Supercopa a un dos dous 'galos', Burela ou Futsi Atlético.