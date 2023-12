O Poio Pescamar queda sen tempo para culminar a remontada (3-4)

Partido de liga entre Poio Pescamar e Futsal Alcantarilla na Seca © Cristina Saiz

Segunda derrota consecutiva do Poio Pescamar, que tras caer en Melilla a pasada xornada, volveu quedar a cero na visita do Alcantarilla ao Pavillón da Seca.

E iso que foron as locais as que golpearon primeiro. Lara Balseiro realizou unha boa xogada individual, enviou un pase da morte a Rocío Gómez e esta subiu o 1-0 ao luminoso.

Buscou enseguida a reacción o cadro visitante, que comezou a asediar a portería dunha Sandra Buzón que evitaba o empate. Tentouno primeiro Riscos, despois Bet e en última instancia Miriam.

A López-Tulla non lle gustaba o que vía na cancha e parou o tempo cando se alcanzou o ecuador do primeiro tempo, pero lonxe de producir efecto, foi o Alcantarilla o que devolveu as táboas ao marcador. Corría o minuto 13 de xogo e Bet, tras rexeite de Sandra Buzón, enviou o esférico á rede.

Apoiadas pola súa afección, as xogadoras vermellas tentaron voltear o luminoso antes de alcanzar o descanso e despois do paso polos vestiarios, pero a zaga visitante e a guardamenta encargáronse de frear a ofensiva rival.

Foi con todo o Alcantarilla o que devolveu o golpe. Primeiro Melli fixo o 1-2 no minuto 27 e catro minutos despois, Miriam roubou o esférico ao seu par e subiu o 1-3 ao luminoso.

Optou o técnico local polo xogo de cinco con Laura Uña como porteira xogadora, pero despois dunha acción na que a punto estivo o Poio Pescamar de recortar distancias, Riscos anotou o 1-4 a portería baleira desde o seu propio campo.

Recortou distancias Laura Uña pouco despois tras pase de Ale de Paz e, a falta de dous minutos para a conclusión, Elena Aragón marcou o 3-4 que facía soñar ás locais cunha posible remontada.

Con todo, o equipo murciano soubo xogar mellor as súas cartas, parou o tempo a falta dun minuto para a conclusión e apertou en tarefas defensivas para facerse finalmente co triunfo por 3-4.

Consulta a acta nesta ligazón