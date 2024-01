Café salva un empate 'in extremis' para o Marín na casa do Roldán (2-2)

Parece que os reforzos de inverno forneceron o seu efecto no Marín Futsal, especialmente o de Gisele Portes. A xogadora brasileira converteuse na clara protagonista do encontro ante o STV Roldán anotando o gol do empate no primeiro tempo e converténdose en asistente no segundo, cedendo para que Café rescatase un punto para o seu equipo a falta de 24 segundos para a conclusión.

O primeiro tanto da tarde chegou da man de Andrea Marín aos catro minutos de xogo materializando unha xogada ensaiada de saque de esquina. Marian púxoa ao bordo da área e Andrea xutou de primeiras para enchufar o esférico na escuadra da portería de Patri Arruti.

O 2-0 estivo a piques de chegar apenas uns segundos despois tras un bo contragolpe do Roldán, pero no seu man a man coa gardameta visitante Ángela enviou o coiro ao lateral da rede.

A que se atinó para estrearse como goleadora foi Gisele Portes, que aproveitou un erro garrafal na saída de balón rival e meteu o esférico ao interior da portería para subir o 1-1 e dar ás ao seu equipo.

Tiña fame de gol a brasileira do Marín e tivo unha nova oportunidade coa que voltear o luminoso, pero topouse cunha defensora do cadro local que evitou o 1-2.

Parecía que as xogadoras de Ramiro Díaz canalizarían o seu rumbo despois desa clara ocasión, con todo foi o STV o que despregou o seu xogo para monopolizar a posesión e as ocasións aínda que sen ser capaz de cambiar o resultado no primeiro tempo.

Querían máis ambos os conxuntos despois do paso polos vestiarios e o encontro non tivo dono na segunda metade. Iso si, as claras protagonistas foron as gardametas tanto de Roldán como de Marín, realizando un repertorio de paradas para enmarcar coas que salvaban aos seus equipos unha e outra vez.

Con todo, pese ao bo partido que estaba a realizar, Patri Arruti non puido facer nada para deter o 2-1. En xogada similar ao primeiro gol, Andrea Marín recibiu en tres cuartos de campo un envío desde o córner e sacou un lategazo para volver anotar. Corría o minuto 12.

Repúxose o Marín despois do gol e fixo méritos suficientes para saír vencedor do encontro, baleirándose en cada xogada pero incapaz de acertar.

Visto o visto, Ramiro Díaz optou polo xogo de cinco con Pedreira a falta de 2:20 para a conclusión e asediou por completo a portería dun Roldán que vía perigar a vitoria. E así, a falta de 24 segundos, Gi Portes demostrou a que viño ao equipo marinense, centrou a Café e esta sacou un potente derechazo imparable para a gardameta local, subindo o 2-2 ao marcador e rescatando un punto para o seu equipo.