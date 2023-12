Panxoliñas e espírito de Nadal nas redes sociais dos clubs deportivos

Nun xesto festivo e cheo de creatividade, os clubs da comarca aproveitaron as redes sociais para transmitir unha mensaxe alegría e bos desexos para o Nadal.

Desde imaxes recompilatorias dos mellores momentos do ano, ata vídeos de xogadores e adestradores compartindo os seus mellores desexos, as mensaxes transmiten a súa paixón polo deporte e a importancia de compartir os momentos especiais, sobre todo nestas datas.

Os clubs que máis activos mostráronse foron o Pontevedra Club de Fútbol e o Poio Pescamar, que quixeron desexar un Bo Nadal cuns orixinais vídeos.

O conxunto granate apostou por incluír ao plantel do primeiro equipo e ao corpo técnico, que desexaron os seus mellores desexos e agradeceron o apoio dos afeccionados durante toda a tempada.

A celebración deu un xiro festivo cando xogadores e técnicos puxéronse a cantar panxoliñas... E a tocar o bombo!

O primeiro equipo do Pontevedra CF desexa que teñades un bo Nadal e… moita diversión, tempo de panxoliñas e de disfrutar en familia #UPQSC pic.twitter.com/TxUMc5PcsO — Pontevedra CF (@PontevedraCFSAD) December 24, 2023

No caso do club conserveiro, deron un toque especial ao seu vídeo recoñecendo a importancia dos seus patrocinadores, parte fundamental na súa traxectoria durante a tempada.

Ademais, no clip destaca a presenza de traballadores e traballadores das empresas patrocinadoras, converténdose así en parte da celebración do Nadal xunto ás xogadoras do primeiro equipo.