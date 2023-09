Máis de noventa actividades para un último cuadrimestre "frenético" no ámbito cultural

Demetrio Gómez presenta a programación cultural para o último cuadrimestre de 2023 © Mónica Patxot Programación cultural de Pontevedra para o último cuadrimestre de 2023 © Concello de Pontevedra Programación cultural de Pontevedra para o último cuadrimestre de 2023 © Concello de Pontevedra

Ciclos recoñecidos como Domingos do Principal, Ponteatro, Guerrilla, As Matinés ou Voices, xunto a Culturgal ou Novos Cinemas, formarán parte das máis de noventa actividades que integran a programación cultural do Pazo da Cultura e o Teatro Principal para o último cuadrimestre.

Haberá música, teatro, cinema, artes escénicas ou recitais poéticos, entre outros, segundo explicou este xoves o edil de Cultura, Demetrio Gómez, para que "todas as persoas atopen algo que as represente, pero tamén para que vexan a cultura con novos ollos".

"O que temos hoxe aquí é a demostración de que Pontevedra non para", sinalou o responsable municipal de Cultura durante a presentación desta programación cultural para os meses de setembro, outubro, novembro e decembro.

Toda esta programación, segundo Gómez, é posible grazas á "colaboración, esforzo, traballo e ilusión" da vintena de entidades coas que traballa o Concello "para que poidamos poñer en pé unha programación desta inmensa calidade".

A música será unha das grandes bazas para este cuadrimestre, no que actuarán Silvia Penide (23 de setembro), Mercedes Peón (7 de outubro), Rocío Márquez e Bronquío (21 de outubro), Lagartija Nick (4 de novembro) ou Morgan (27 de xaneiro).

A eles sumaranse os ciclos Músicas para reCREAr, impulsado pola Universidade de Vigo, os concertos impulsados pola Sociedade Filarmónica de Pontevedra ou os novos espectáculos de Os de Algures, Airiños de Campañó, a Banda de Música de Salcedo ou a Coral Alameda.

Notable será tamén a aposta polo teatro, cunha nova edición de Domingos do Principal, que se estreará con Ás para Álex de Baobab Teatro (15 de outubro) e concluirá con No nos moverán de Titiriteros de Binéfar (26 de novembro).

Haberá cinco espectáculos máis: Nube Nube de Periferia Teatro (22 de outubro), La fábula de la ardilla de la Badulfa (29 de outubro), Nina Ninette de Determinada Cía (5 de novembro), Hugo de Os Náufragos (12 de novembro) e Particular de Marcel Gros (19 de novembro).

Ponteatro, pola súa banda, traerá a Pontevedra ata final de ano catro obras: María Luisa de Lazona Films (19 de outubro), Arraianos de Sarabela Teatro (26 de outubro), O deus do pop de Diego Anido (9 de novembro) e A nai de Amorodio Teatro (16 de novembro).

O Teatro Principal acollerá ademais un novo ciclo teatral, a Mostra de Teatro de Barrio, cuxos detalles se presentarán mañá venres en rolda de prensa.

O ciclo Guerrilla, que se desenvolverá entre o 29 de setembro e o 8 de outubro; ou as novas edicións do desfile Debut (24 de novembro), Culturgal (do 30 de novembro ao 3 de decembro) ou do festival Novos Cinemas (do 12 ao 17 de decembro), tamén figuran entre estas actividades.

A programación do Cineclube Pontevedra, o XIX Brumario Poético da Fundación Cuña-Casasbellas ou diversos congresos sobre veterinaria, saúde emocional na infancia e ostomías completan a oferta cultural prevista polo Concello para os próximos meses.