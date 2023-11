Albert Plá e Guadi Galego súmanse a Morgan e Mahmood no arranque musical de 2024

Presentación do novo ciclo Resoan, que agrupará a oferta musical de pago de Pontevedra © Mónica Patxot Presentación do novo ciclo Resoan, que agrupará a oferta musical de pago de Pontevedra © Mónica Patxot

Pontevedra quere "darlle unha volta" a toda a súa programación cultural e decidiu comezar coa súa oferta musical. Os "axustes", segundo o edil de Cultura, Demetrio Gómez, pasan polo nacemento dun novo ciclo que agrupará todos os concertos de pago.

Así, a nova 'marca' musical de Pontevedra será Resoan, integrando entre outros os ciclos As Matinés do Principal -que desaparece- e Voices, e que ofrecerá cinco actuacións no Pazo da Cultura e o Teatro Principal nos cinco primeiros meses do ano.

Dous delas xa eran coñecidas, os concertos de Morgan (27 de xaneiro) e do italiano Mahmood (12 de maio). En ambos os casos serán no Pazo da Cultura e, segundo destacou o responsable municipal de cultura, quedan xa moi poucas entradas á venda.

Entre ambos haberá outras tres citas, aínda que a correspondente ao mes de marzo anunciarase en próximas semanas, ao non pecharse aínda todos os flocos do contrato.

O Teatro Principal recibirá o 24 de febreiro ao cantautor Albert Plá, do que Demetrio Gómez destacou que traerá a Pontevedra as súas "historias con personaxes fascinantes", tráxicas e delirantes, cotiás e sorprendentes cunha poética inusual devastadora e electrizante.

Virá acompañado do guitarrista Diego Cortés, que lle permitirá "ter as mans máis libres", segundo o edil de Cultura, para expresarse sobre o escenario.

Guadi Galego, pola súa banda, regresará a Pontevedra o 13 de abril. Presentará no Teatro Principal o seu novo espectáculo, Síntese Horizonte, unha proposta expresamente concibida para presentar sobre as táboas de tres teatros galegos, en Santiago, Ferrol e Pontevedra.

Síntese Horizonte é unha aposta da propia Guadi Galego pola evolución do seu son, reivindicando a necesidade de desaprender o establecido e reivindicando o poder transformador da música en directo.

Para estes tres exclusivos directos, a artista acompañarase dunha banda reunida especialmente para a ocasión, con Guillerme Fernández (guitarra), Rubén Iglesias (baixo e sintetizadores), Isaac Palacín (batería e percursión), Álex Fernández (teclados) e dun coro conformado por Paula Romero, Faia Díaz, Inés Salvado e Rocío Giménez.