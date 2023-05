A UNED programa once cursos formativos para este verán en Pontevedra

O Centro Asociado da UNED en Pontevedra publica a súa oferta universitaria estival coa programación de 11 cursos de verán no que se darán cita profesores e especialistas nacionais e internacionais de todas as áreas do coñecemento entre o 26 de xuño e o 21 de xullo.

Estes cursos enmárcanse dentro do amplo programa pertencente á trixésimo cuarta edición dos Cursos de Verán da UNED que foi presentado o pasado 17 de maio, polo reitor Ricardo Mairal. Segundo manifestou o reitor, “a UNED conta coa maior oferta e cobertura territorial do país, algo que posiciona á universidade a distancia como un verdadeiro referente no panorama universitario”.

O prazo de matriculación estará dispoñible ata o comezo de cada un dos cursos e non é necesario posuír ningún título. Ademais, terán matrícula reducida os maiores de 65 anos, desempregados, vítimas de violencia de xénero, ademais daqueles pertencentes á comunidade da UNED.

O curso “A igualdade como valor, principio e dereito fundamental” organizado en colaboración co Ministerio do Interior e o Centro Penal da Lama abre o catálogo educativo estival á comunidade recluída entre os días 26 e 28 de xuño.

Do 3 ao 5 de xullo, ofrecerá “Legal English for the European Union: What lies ahead?”. entre os días 10 e 12 de xullo impartirase o curso “Estratexias de economía circular”. Mesmo período no que se impartirá “Intercambios artísticos entre ao-*Ándalus e os reinos cristiáns na Idade Media” e “Retos para a seguridade de España: unha perspectiva público-privada”.

Doutra banda, desde a aula de Portas, entre o 12 e 14 de xullo, programan “Fin de ciclo? Eleccións e enquisas”, que incluirá unha análise dos resultados das eleccións municipais e autonómicas do 28M, así como unha proxección para as xerais.