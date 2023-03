Bará advirte da tramitación "irregular" para crear o parque eólico Carballoso, que afectará A Lama

Luís Bará, do BNG, amosa o escrito presentado na Subdelegación do Goberno © BNG Representantes do BNG entrega un escrito na Subdelegación para paralizar o parque eólico Carballoso © Juan Manuel García

Representantes do Bloque Nacionalista Galego presentaban este martes un escrito na Subdelegación do Goberno co obxectivo de reclamar a atención do Ministerio para a Transición Ecolóxica sobre os efectos que implicaría a instalación do parque eólico Carballoso no patrimonio natural, cultural e paisaxístico dos municipios da Lama, Fornelos e na área de Interese Paisaxístico da Serra do Suído.

Luís Bará, deputado autonómico, acompañado pola tamén deputada Alexandra Fernández e representantes dos concellos afectados mostraba a súa preocupación pola tramitación "sospeitosa e irregular" coa que se está executando este proxecto. Sinala que inicialmente se presentou como Coto das Airas, con 44 megawatts, converteuse neste proxecto de Carballoso con 51 megawatts, de competencia estatal.

"Coa escusa dunha lexislación excepcional, que podemos chamar de guerra, facilitan a tramitación de proxectos sen necesidade de garantías de participación pública nin avaliación ambiental", explicou Luís Bará, preocupado por esta decisión que, segundo expuxo, é a primeira vez que se acomete en Galicia sen que a Xunta emitise un informe.

"Parécenos moi grave", afirma o deputado reclamando a intervención da Consellería de Medio Ambiente, da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural e de Patrimonio Natural, ademais do Instituto de Estudos do Territorio ao entender que o parque eólico afectará a hábitats de diferentes especies e na reserva natural fluvial do río Parada e Val do Home.

Por este motivo, tamén o BNG presentará iniciativas no Parlamento de Galicia para que a Xunta informe negativamente este proxecto "polos impactos críticos e negativos que ten" ao haber ecosistemas prioritarios. Bará considera unha "irresponsabilidade e abandono" a actitude da Xunta ao non pronunciarse sobre este proxecto.

Teme tamén que o procedemento se converta nunha práctica habitual no futuro converténdose nunha "coadeira nesta barra libre eólica dá Xunta". O parlamentario pontevedrés asegura que se trata dun paso máis na "desprotección e abuso e abandono dos lugares do territorio fronte a esta tramitación invasiva e abusiva" cun ataque ao rural.

O BNG entende que Galicia é unha potencia en recursos naturais e é necesario facer unha planificación "para que os intereses queden no país" acusando as empresas promotoras de pertencer a grandes fondos de investimento que viron a posibilidade de facer diñeiro "a mans cheas" a base de "espremer o vento" de Galicia.

MONTE ACIBAL

En relación coa instalación dos aeroxeradores do monte Acibal, Bará recoñeceu que o trámite se atopa moi avanzado ao aprobarse polo Consello de la Xunta de Galicia e que a única opción de paralizar o proxecto atópase en establecer un contencioso-administrativo en relación coa desprotección de hábitats de intereses ao existir humidais na contorna do parque eólico que se proxecta neste espazo.

"Deberíase pedir a protección cautelar destes espazos", neste sentido explicou que a normativa aprobada pasa por encima dos concellos, que só poden recorrer á vía xudicial tentando paralizar preventivamente as obras e esperar a que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia pronúnciese sobre o fondo da cuestión.

Tamén entende que a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta e Augas de Galicia deberían protexer os humidais "porque os das Brañas de Amil teñen unha enorme riqueza e interese ecolóxico" e facer fronte á "avalancha eólica" na contorna de Pontevedra.