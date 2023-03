Xeve, en pé de guerra ante o panorama "terrorífico" de estar rodeado por tres parques eólicos

Ata tres polígonos eólicos ameazan con cambiar para sempre a paisaxe do Monte Acibal. Alí están proxectados dezaoito aeroxeradores. Ao malestar que xerou a súa instalación en Moraña, Campo Lameiro, Barro ou Cerdedo-Cotobade, súmase agora o de Pontevedra.

A preocupación, aínda que se estende por todo o municipio, faise máis patente en Xeve. "Estamos moi preocupados", di o presidente da asociación SondeXeve, Manuel Hermida, porque Santa María, Santo André e Verducido quedarán "cercadas" por eses parques.

"É realmente terrorífico", sostén o dirixente veciñal, que advirte sobre o efecto que estes parques e as liñas de alta tensión necesarias para evacuar a enerxía que xeren terán sobre a flora e a fauna da zona, as traídas de auga ou mesmo o encoro do Pontillón.

Hermida aclara que "queremos eólicos", pero defende que para iso hai que "estudar ben" onde se poñen e facelo de maneira consensuada cos veciños "e non invadindo case sen límites as súas leiras" grazas a unha lei que, ao seu xuízo, "parece dunha ditadura".

A este rexeitamento, que os afectados expresaron nas alegacións presentadas ao parque coñecido como Anduriña, que afecta directamente a Pontevedra, onde se instalarán sete dos nove aeroxeradores previstos, sumouse o do propio Concello.

Os técnicos municipais emitiron un contundente informe contra a declaración de impacto ambiental aprobado para este proxecto, destacando a "escasa profundidade" dos estudos realizados, segundo advertiu o edil responsable de Montes, Alberto Oubiña.

Entre outras cuestións, Pontevedra advirte que non se tiveron en conta a presenza na zona afectada de especies ameazadas, que faría "inviable" o uso do parque forestal do Pontillón ou xeraría un zumbido "constante e permanente" sobre o territorio.

Ademais, as alegacións remitidas desde o Concello alertan da perda de chan, do impacto que provocarán os aeroxeradores "arruinando a paisaxe", do incremento de risco de incendios ou da afección sobre mananciais de auga ou o propio encoro do Pontillón.

"Será un auténtico perigo para a subministración de auga a Pontevedra", sentenciou Oubiña, que asegurou que Xeve "nos vai a atopar sempre ao seu carón" na súa oposición frontal a estes tres proxectos eólicos, que están en diversas fases de tramitación.

O Concello denuncia tamén que a "división artificial" destes tres parques, especialmente dous deles, Anduriña e Zudreiro, xa que forman unha "entidade case continua" e aproveitarán a mesma rede de alta tensión, con ata 132 novas torretas polos montes pontevedreses.