VÍDEO.- Caldas, anegada pola borrasca, con rúas, vivendas e comercios cheos de agua e un coche atrapado

Coche atrapado na auga en Caldas © Protección Civil de Caldas Rúa anegada en Caldas © Protección Civil de Caldas Local inundado en Caldas © Protección Civil de Caldas

A borrasca Efraín que golpea as Rías Baixas desde primeira hora deste luns afectou de forma especialmente importante á localidade de Caldas de Reis, onde as intervencións dos servizos de emerxencias comezaron ás 8.00 horas da mañá e ao mediodía mantiña a todos en alerta pola evolución do crecemento do río.

Segundo a información facilitada pola agrupación de voluntarios de Protección Civil de Caldas, están moi pendentes do río porque na zona máis baixa xa empezou a desbordar auga. De momento, non provocou inundacións, pero a previsión de máis choivas durante as próximas horas esixe manter toda a atención centrada na súa evolución.

Tanto a Policía Local como Protección Civil estiveron toda a mañá cunha actividade moi intensa, ata que, chegadas as horas do mediodía, deixou de chover e a situación tranquilizouse.

Unha das consecuencias máis rechamantes da intensa choiva e o forte vento afectoulle a un vehículo que quedou atrapado nunha rúa alagada e a auga chegoulle ata o portelo. Tivo que ser retirado, pero estivo dúas horas atrapado no medio da auga.

Dúas das rúas máis afectadas foronn Dona Urraca e a rúa Real, pero, en xeral, o nivel de auga subiu varios centímetros do chan en boa parte das vías do municipio.

Na rúa Real desbordaron os sumidoiros e a auga entrou en varios comercios e vivendas, de modo que os voluntarios de Protección Civil tiveron que achacar auga de varias propiedades.

Tamén no lugar de Novas, na parroquia de San Andrés de César, foi precisa a súa intervención para achicar auga dunha vivenda alagada.