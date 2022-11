Concentración de Marea Branca en defensa da sanidade pública © Cristina Saiz

As prazas de Ourense e A Ferrería acolleron este sábado a concentración convocada por Marea Branca para defender a Sanidade Pública.

As tres pancartas que presidían esta protesta esgrimían as mensaxes "Non á privatización da Sanidade Pública ", "A saúde non é un negocio por máis que a mafia sanitaria-política queira" ou "Solucións xa para a Sanidade Pública". Algunhas das persoas que secundaron esta convocatoria portaban paraugas vermellos que levaban pintado o lema "La Sanidad pública no se vende, se defiende".

Segundo explicou un dos portavoces do movemento Marea Branca, o sindicalista Rafael Vázquez, enumerou os problemas sanitarios que sofre o distrito sanitario de Pontevedra-O Salnés cunha "permanente falta de médicos en Atención Primaria, permanente falta de pediatras e o colapso practicamente diario no hospital Montecelo".

Asegura que "é unha situación radicalmente anómala" e sinalou que en relación co resto de áreas de Galicia "ningunha ten tantos problemas", indicou Vázquez unha circunstancia que relacionan "cos intentos de privatización da sanidade pública por parte do Partido Popular".

Segundo este portavoz de Marea Branca "dende o ano 2000" cando "paralizamos o intento de crear unha fundación público-privada co Hospital Provincial" como resposta o Partido Popular ven machacando constantemente á sanidade pública" de Pontevedra. E advertiu Rafael Vázquez que "agora mesmo volven ao mesmo sistema e o hospital teóricamente público de Montecelo vai ser un centro tamén de xestión público-privada".

A concentración incluíu a lectura dun manifesto.

Para o vindeiro martes está convocada unha manifestación que partirá ás 20.00 horas do Hospital Provincial.