España aclara que só baixará ao Villa de Pitanxo se o piden os expertos que investigan o naufraxio

Aínda que desde a Comisión Europea trasladaron hai uns días que o Goberno español iniciara os trámites para baixar ao pecio afundido do Villa de Pitanxo, previsiblemente na primavera ou verán de 2023, a operación segue sen estar totalmente clara.

Polo menos, así o trasladou este xoves o delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, que sostivo que España esperará a que os técnicos e os expertos da Comisión de Investigación de Accidentes Marítimos (CIAIM) "nos digan que é o que hai que facer".

"No momento que nos digan que é necesario baixar atenderemos a esa demanda", sinalou Miñones, que engadiu que o Goberno tamén está "a disposición" da xustiza.

En canto os xulgados aclaren as cuestións relativas ás competencias sobre a investigación, nestes momentos en mans da Audiencia Nacional, tamén se atenderán os requirimentos que cheguen desde a autoridade xudicial a este respecto.

Este é, segundo o delegado do Goberno en Galicia, o posicionamento que o Executivo central mantivo "desde o minuto un", polo que reiterou que "evidentemente" as autoridades españolas esperarán á decisión que adopten os investigadores.

"XA NON PODEMOS SUFRIR MÁIS", ASEGURAN AS FAMILIAS

Estas declaracións de José Miñones caeron como un xerro de auga fría entre os familiares dos 21 mariñeiros do Villa de Pitanxo que faleceron no naufraxio.

Aseguran estar "consternados" ante esta postura do Goberno. "Non entendemos nada, todo isto é innecesario", sinalou a súa portavoz, María José de Pazo, que afirma que as familias das vítimas "xa non podemos sufrir máis".

"Que paren xa e que saia unha persoa a dicir as cousas claras", rogou De Pazo, que denuncia que ante a Comisión Europea "díxose unha cousa e agora Miñones di outra".

A portavoz sostivo que España trasladou á xefa da unidade de seguridade marítima da Unión Europea, Fotini Ioannidou, "que había compromiso de baixar ao pecio en 2023 e que se ía a licitar", polo que considera que o dito agora polo delegado do Goberno é "demencial".

Se non existe ese compromiso, engadiu María José de Pazo, "non sei para que votaron, que lle dixeron aos expertos europeos e que é o que imos facer".

Para aclarar esta cuestión, as familias poñeranse en contacto co Ministerio de Transportes e coa propia Presidencia do Goberno "para que alguén diga algo claro", xa que a situación na que se atopan "é unha falta de respecto total e absoluta".