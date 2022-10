Petición unánime da Eurocámara para que España baixe ao Villa de Pitanxo

Un apoio unánime por parte do Parlamento europeo recibiron as familias dos mariñeiros falecidos no naufraxio do Villa de Pitanxo. A comisión de peticións da Eurocámara reclamou a España que descenda ao pecio afundido en Canadá.

Os eurodeputados acordaron solicitar ao Goberno español que lle manteña informado sobre como procederá para investigar o naufraxio, trámites para os que inclúen o informe e a baixada ao pecio que solicitaban as familias das vítimas.

Na carta que enviarán desde Bruxelas lembran a directiva comunitaria que regula a investigación dos accidentes marítimos, instándolles a que actúen "coa maior celeridade e dilixencia posible" para esclarecer as causas deste naufraxio.

A portavoz das familias, María José de Pazo, repasou ante a comisión as circunstancias do naufraxio e como o patrón do barco decidiu "seguir faenando en zona de risco" a pesar da previsión de temporal, algo que levou a un naufraxio sobre o que aínda hai moitas "incógnitas".

"Seguimos insistindo en coñecer a verdade para facer xustiza e para evitar que volva suceder", sinalou De Pazo, que insistiu en que se se produce un naufraxio, "a verdade non pode quedar sepultada debaixo do mar" e non se pode negar "dignidade aos mortos".

A Comisión Europea, pola súa banda, trasladou aos eurodeputados que a directiva vixente esixe a apertura dunha investigación "de seguridade" e, aínda que non é penal, debe emitir un informe polo menos provisional nos 12 meses posteriores ao incidente, é dicir, en febreiro de 2023.

A representante comunitaria tamén trasladou que o Goberno español xa puxo en marcha os procesos e licitacións necesarias para emprender a baixada ao pecio que lle solicitaban as familias, previsiblemente na primavera ou verán de 2023.

Entre os eurodeputados interviñeron, entre outros, os tres representantes galegos Nicolás González Casares (PSOE), Francisco Millán Mon (PP) e Ana Miranda (BNG).

O primeiro deles considerou importante "avanzar e que se esclarezan as causas" do accidente e, aínda que dixo que "non pode sosterse que o Goberno de España quedou de brazos cruzados", afirmou entender "o que manifestan aquí as vítimas".

O eurodeputado popular, pola súa banda, considerou unha "gran noticia" que Bruxelas trasladáralles que España estea estudando baixar ao pecio no primeiro semestre de 2023 pero lamentou que se perdeu un "tempo valiosísimo" para completar esa operación.

"Se se foi varias veces ao Titanic, como é posible que o Ministerio de Transporte leve oito meses facendo consultas?", reflexionou a nacionalista Ana Miranda, que ve "incomprensible" que as familias atopasen obstáculos para recibir axudas sociais.

Este episodio evidencia que España "non resolve ben estas investigacións", engadiu, tras facer referencia a accidentes como o Prestige ou o tren Alvia de Santiago.