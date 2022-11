O Goberno confirma que baixará ao pecio do Villa de Pitanxo

Barco Villa de Pitanxo © Grupo Nores

A Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM) iniciou os trámites para levar a cabo unha operación de procura, localización e inspección submarina do pecio do pesqueiro Villa De Pitanxo, en augas do Atlántico Norte próximas a Terranova.

Así o comunicou este venres a CIAIM que é o órgano independente da administración, adscrito ao Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana, encargado da investigación técnica dos accidentes marítimos en España.

Tras coñecer a noticia, a portavoz das familias, María José de Pazo, afirmou que"ojalá pronto lo podamos materializar" e destacou a importancia desta decisión.

Segundo informou a CIAIM, nas últimas semanas eleváronse consultas a varios organismos da Administración Xeral do Estado que xestionan buques de navegación oceánica para avaliar, por unha banda, as capacidades técnicas deses buques, as súas tripulacións, os seus sistemas e equipos; e por outra banda, a oportunidade de dedicar eses medios públicos ás devanditas operacións.

Por mor destas consultas conclúese que, "para acometer unha operación de procura, localización en inspección do pecio con garantías no prazo máis conveniente, é preciso contar con compañías privadas especializadas, que dispoñan de buques e equipos idóneos e de dotacións especificamente formadas".

Por iso, confirma este organismo que "se está preparando a licitación dun contrato", que se tramitará conforme coa Lei de Contratos do Sector Público.

"As operacións terán lugar no ano 2023, tendo en conta a meteoroloxía da zona e a dispoñibilidade dos medios que interveñan", apuntan.

Segundo detalla, as operacións desenvolveranse en varias fases. Inicialmente explorarase o fondo mariño no punto do afundimento do buque e na área circundante onde sexa máis probable atopar o pecio. "A pesar de que a procura podería non dar froitos", apunta, xa que dependendo da rapidez do afundimento e as correntes mariñas na zona o pecio pode pousarse no fondo a unha distancia considerable, a CIAIM considera que "é probable atopalo preto do lugar do accidente".

Tras a localización do pecio, procederase á súa inspección visual mediante un vehículo operado remotamente (ROV) dotado de cámaras para examinar distintos aspectos do buque, os seus equipos, das artes de pesca e do fondo mariño, que poidan resultar de interese para a investigación de seguridade.

AVANCE DA INVESTIGACIÓN E PUBLICACIÓN DO INFORME

Con relación a outras actuacións, están a ultimarse os preparativos para a realización dos primeiros ensaios co modelo do buque no laboratorio de dinámica mariña no INTA-CEHIPAR, que concluirán antes de finalizar o ano. Ademais diso, a CIAIM continúa recompilando documentación cuxa necesidade aparece segundo progresa a análise das evidencias xa dispoñibles, nun proceso que non concluíu aínda.

Dado que a investigación non concluiría no prazo dun ano desde o accidente, a CIAIM prevé publicar no mes de febreiro de 2023 un informe provisional que conteña os datos obxectivos do accidente, sen incluír conclusións nin recomendacións de seguridade.

O informe definitivo publicarase unha vez conclúa a investigación, sen que sexa posible neste momento estimar un prazo para iso.