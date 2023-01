Prevista a instalación dunha placa en Pontevedra en memoria das vítimas da traxedia do Villa de Pitanxo

María José de Pazo, portavoz dos familiares das persoas falecidas no naufraxio do Villa de Pitanxo, falou nas últimas horas co alcalde de Pontevedra para solicitarlle a acción simbólica de instalar unha placa en recordo das 21 vítimas do afundimento do barco en augas de Canadá.

O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, afirmaba este xoves que, durante a conversación, coa portavoz do colectivo manifestoulle que se trataba dunha "boa idea" e que, desde o goberno local, traballarán nesa liña.

Apuntou que en próximos días contestará expoñéndolle unha proposta para situar a placa en lugar da cidade. "Hai que lembrar que dúas persoas que vivían en Pontevedra faleceron nese desgraciado accidente", recoñecía Fernández Lores. O rexedor indicou que aínda se analizará onde e cando levará a cabo este acto.

En todo caso garantiu a realización deste xesto simbólico para lembrar ás vítimas do mesmo xeito que está previsto que se faga en Marín, Vigo, Moaña e Cangas.