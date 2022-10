Aparcamento de balde, cadeiras de rodas e "moitas ganas" no regreso dos vacinódromos para os maiores de 80

Dobre vacinación da cuarta dose contra a covid-19 e da gripe en Campolongo © Mónica Patxot Dobre vacinación da cuarta dose contra a covid-19 e da gripe en Campolongo © Mónica Patxot

Carlos Otero, veciño de Ponte Sampaio de 87 anos, chegou este venres "con ganas" á sede da Xunta de Galicia en Campolongo. As instalacións reabriron como vacinódromo para administrar a cuarta dose da vacina contra a covid-19 e a dose anual contra a gripe ás persoas maiores de 80 anos e, neste primeiro día, chegoulle a citación. Xa se puxo a pauta completa e a terceira dose de reforzo e asegura que "todas as veces, ben", non tivo ningún problema, por iso é polo que agora acuda con ganas. Tamén é verdade que recoñece que "eu con ganas ando sempre".

É un dos 1.342 pontevedreses citados este venres nesta primeira xornada en Campolongo. No recinto feiral de Fexdega citaron a outros 400 e durante a fin de semana o ritmo de vacinación será similar. En Campolongo, 1.342 diarios e no Hospital do Salnés (sábado e domingo Fexdega xa tiña outro evento programado) serán ao redor de 270.

Este venres, con motivo da reapertura, o xerente da área sanitaria de Pontevedra e O Salnés, José Flores Arias, visitou Campolongo acompañado por directivos e responsables da campaña de vacinación e destacou que a xornada comezou "sen ningún tipo de incidencia".

Para facilitar que todas as persoas citadas poidan acudir sen dificultades, chegouse a un acordo co aparcamento subterráneo situado xusto debaixo da sede da Xunta e a primeira hora é gratuíta para todo aquel que vaia a vacinarse. A coordinadora de vacinación, Mariña González, valorou que houbo "moita xente" que lles pediu o ticket para este estacionamento.

Tamén se adoptaron outras medidas para atallar as "dificultades engadidas para desprazarse" e "circunstancias propias da idade" das persoas para vacinar. "Tivemos en conta que é xente maior", explica Flores. Unha desas medidas foi poñer cadeiras de rodas ao dispor dos usuarios e tamén cadeiras para que poidan sentar ao longo do percorrido.

En cadeira de rodas acudiu César, un veciño de Campañó de 97 anos que chegou acompañado polo seu sobriño. A cadeira non a traía de casa, colleuna no acceso ao recinto, e explicou que lle resultou moi cómodo. No seu caso, as doses anteriores da vacina sentáronlle ben, "ningún problema", de modo que confía en que tampouco nesta ocasión teña reacción.

Nesta ocasión, como xa ocorreu nas últimas campañas, realízase un proceso de citación centralizada vía sms. Así se decatou Manuela Silva, de Cerqueril. Aos seus 85 anos, acompañouna a súa sobriña e chegou "con ganas". Aínda que non se decatou pola mensaxe que lle poñerían tamén a vacina antigripal, manifestouse disposta a poñerlla, pois o ano pasado foi ben. Ela tivo coronavirus e pasouno "bastante ben, coa garganta e nada máis" e confía en seguir ben. Tamén é certo que matiza: "eu son forte".

Esas facilidades das que fala o xerente da área sanitaria vivíronas María e Manuel, un matrimonio de 88 e 87 anos que reside na rúa Castelao de Pontevedra. Este venres tan só citaran ao marido e a ela tocáballe regresar dentro de tres días, pero xa lle puxeron a dose tamén a ela.

O xerente explicou que haberá "facilidades" e flexibilidade para que "dúas persoas parella ou que viven no mesmo domicilio" poidan vacinarse xuntas e tamén sinalou que aqueles que non poidan desprazarse serán vacinados nos seus domicilios. Para facilitalo, reforzouse persoal.

No caso de Campolongo, María e Manuel foron camiñando desde a súa casa. Levoulles media hora desde a rúa Castelao porque camiñan amodo, pero non consideran que sexa un impedimento, pois "a esta hora xa sempre saímos a camiñar, temos que andar". Chegaron ambos os convencidos de poñerse a vacina contra o coronavirus, pero non a da gripe porque en anteriores ocasións deulle reacción: "a primeira vez que nola puxeron estivemos a matar os dous".

A cuarta dose anticovid si a poñen convencidos porque "hai que seguir o ritmo do que é máis perigoso". Manuel, de todas, formas, confesa que acode por orde da súa muller. "A min tróuxome a muller, ela é a que manda".