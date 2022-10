Reapertura de vacinódromos este venres 7 en Pontevedra e O Salnés para inxectar a cuarta dose anticovid

Persoas agardando no punto de vacinación no edificio da Xunta de Galicia en Campolongo © Mónica Patxot

Este venres 7 de outubro comeza a campaña de vacinación masiva da cuarta dose, segunda de reforzo, da vacina contra a covid-19. Os vacinódromos na área de Pontevedra e O Salnés serán o edificio administrativo da Xunta de Galicia en Campolongo; o recinto de Fexdega en Vilagarcía en días laborables e o Hospital do Salnés durante as fins de semana.

Nos primeiros días está a citarse a persoas maiores de 85 anos e, a continuación, irán citándose a persoas con idades comprendidas entre os 80 e os 84 anos. Estas persoas, segundo Marina González Zar, enfermeira de coordinación de vacinación da área sanitaria, contarán con facilidades para que poida administrarse a vacina.

O recinto estará dotado de cadeiras de rodas para as persoas con mobilidade reducida e haberá persoal de apoio durante o tempo de espera nas colas. Ademais, no caso do vacinódromo de Pontevedra, proporcionarase un ticket para o aparcamento de Campolongo coa primeira hora gratis para aquelas persoas que estean citadas e vacínense.

Esta fin de semana atópanse citadas 3.325 persoas nestes espazos da área sanitaria. Os horarios serán de mañá e tarde, de 09.00 a 14.00 horas e de 15.30 a 20.30 horas.

Marina González Zar indica que aquelas persoas que foron diagnosticadas con covid de maneira recente deben esperar tres meses desde o día do diagnóstico para aplicarse a vacina no caso de que teñan máis de 80 anos.

No caso das persoas menores de 80 anos que padecesen a enfermidade recentemente e non pertenzan a un grupo de alto risco ou non vivan nunha residencia sociosanitaria deberán esperar cinco meses desde o diagnóstico para recibir esta dose.