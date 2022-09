Galicia comezará "de inmediato" a inocular a cuarta dosis da vacina da covid-19

Sanidade estableceu a data na que arrincará a campaña de vacinación da cuarta dose contra a covid-19. Será o próximo 26 de setembro e Galicia, segundo confirmou a Xunta, quere comezar a inocular "de inmediato" aos pacientes máis vulnerables.

"Como moi tarde será a finais deste mes", sinalou Alfonso Rueda, que explicou que os maiores de 80 anos e as persoas que viven en residencias da terceira idade ou discapacidade serán os primeiros en recibir esta cuarta picada.

Unha vez se complete a inmunización desta poboación, os seguintes en ser chamados serán os maiores de 60 anos, segundo figura nos plans de vacinación.

O que non está decidido por agora, segundo recoñeceu Rueda, é se esta cuarta dose será dispensada aos cidadáns en ambulatorios e en hospitais ou en espazos habilitados como "vacinódromos", como nas campañas anteriores.

O titular do goberno galego sinalou que se fará "o que sexa máis operativo" para todos e o que ocasione "menos molestias" aos pacientes.

Por outra banda, o presidente da Xunta insiste en que "non está na planificación" do executivo autonómico facer que esta vacinación sexa obrigatoria e, no seu lugar, optarán por facela "o máis accesible posible".