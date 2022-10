Concentración en Barro polos cortes de servizo por parte de Movistar

Concentración en Barro polos cortes de suministro por parte de Movistar Telefonía © Asembarro

Este mércores tivo lugar unha protesta polos cortes de suministro por parte de Movistar Telefonía que se están a ocasionar en Barro e tamén no concello de Meis.

A mobilización estivo encabezada polo presidente de AsemBarro (Asociación de Empresarios de Barro), Xesús Moreira; a alcaldesa de Meis, Marta Giráldez Barral; e o alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes.

Empresarios e comerciantes de Barro, convocados pola asociación Asembarro, concentráronse en San Antoniño, ante o Concello, en protesta polos continuos cortes no servizos da internet, teléfono e televisión que padecen desde o mes de xuño, "con perdas incalculables xa que se deixan de facer servizos e xestións".

No mes de xuño 5.000 persoas dos municipios de Barro e Meis sufrían un grave corte derivado dunha "avaría masiva" ocasionada por unha sabotaxe no servizo da internet ao producirse un corte dos cables de fibra óptica na central de Curro. Trátase dunha das situacións máis graves que padeceron os residentes nestes concellos, pero non a única.

Este acto pretende ser un chamamento á empresa de comunicacións para que resolva o problema canto antes xa que está a causar prexuízos tanto a empresas como a particulares. A concentración da asociación empresarial está apoiada polo Concello de Barro e tamén polo de Meis.