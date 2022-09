Felipe Gonzalez e Mariano Rajoy propoñen "que declaren illa independente do resto do mundo" á Toxa

Os expresidentes do Goberno Felipe González (PSOE) e Mariano Rajoy (PP) volveron a protagonizar un ano máis o seu xa habitual 'cara a cara' no Foro A Toja-Vínculo Atlántico, celebrado estes días na Toxa. Entre bromas e anécdotas, abordaron cuestións de actualidade política e económica e aproveitaron para reivindicar o seu papel como ex mandatarios.

"Seguimos sendo vasos chineses grandes en apartamentos pequenos. Todo o mundo di que somos moi valiosos, cousa que dubido, pero todo o mundo está a desexar darlle co cóbado porque estorbamos onde nos poñen", sinalou Felipe González .

González chegou a propoñer "que declaren illa independente do resto do mundo á Toja" e, entre risas dos asistentes, Rajoy secundou as súas palabras: "Apóioo".

Mariano Rajoy mostrouse moi crítico coa reforma fiscal do Goberno socialista. "Estamos a camiñar, se non chegamos xa, a un modelo fiscal Frankenstein (...) E preocúpame moito resucitar o vello debate de ricos e pobres. Iso é populismo. Iso é Perón", sinalou.

En presenza do expresidente arxentino Mauricio Macri, sinalou, "poñemos a Perón e a Robin Hood no Goberno e xa cadramos o círculo. Aquí algúns cren que gobernar é acabar cos ricos".

Sobre leste mesmo tema, Felipe González propuxo levar a cabo uns pactos da Moncloa con acordos sociais, políticos, económicos e fiscais porque considera que "ou nos axustamos ou nos axustan".

Felipe González tamén se dirixiu ao líder do PP e expresidente galego, Alberto Núñez Feijóo, presente no acto, en relación coa renovación do Consello Xeral do Poder Xudicial.

"Nós facemos leis e ás veces non nos gustan. Pero a única maneira de superar os conflitos é, aplícoa, e como non me gusta, a cambio. Enténdese moito mellor", explicou en referencia á actitude do PP, apostando por que este partido cumpra a lei e logo expoña unha modificación.

Ambos os expresidentes coincidiron en cuestións como a postura de España #ante a invasión rusa en Ucraína, apostando pola unidade da Unión Europea e sinalando que Europa está a facelo razoablemente ben e que se debe seguir enviando axuda armamentística.