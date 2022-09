A Mesa poderá manifestarse ante o Foro La Toja: "Querían facer calar a quen defende o exercicio dos dereitos civís e lingüísticos"

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia revogou a prohibición da manifestación contra a deturpación do topónimo A Toxa, o nome oficial en galego, na denominación do Foro La Toja, que se celebra desde mañá no Grove.

O alto tribunal galego aceptou o recurso presentado polos organizadores desta concentración, A Mesa pola Normalización Lingüística, contra a decisión da Subdelegación do Goberno en Pontevedra, obrigando ás autoridades para permitir a mobilización.

A manifestación, como estaba previsto inicialmente, será este xoves día 29, a partir das sete da tarde, no Paseo do Mar da illa da Toxa.

O presidente da Mesa, Marcos Maceira, lamentou o talante "pouco democrático" mostrado polo Goberno, ao optar por "limitar os dereitos civís e lingüísticos" da poboación, en lugar de asumir as alternativas que ofrecían as forzas e corpos de seguridade.

Esta resolución xudicial evidencia, segundo apunta Maceira, o "ánimo" que tiña a Delegación do Goberno en Galicia por "facer calar a quen defende o exercicio dos dereitos civís e lingüísticos, mentres ampara quen os incumpre".

"Se as autoridades asistentes ao acto tivesen vontade de garantir o cumprimento da lexislación non acudirían a un acto que fai gala do desprezo por ela", engadiu.

A Mesa sostén que se o Goberno quere impedir este tipo de manifestacións "só ten que actuar con algo máis de dilixencia" para garantir o uso do galego en organismos estatais como Facenda, Seguridade Social, o SEPE, as forzas de seguridade ou TVE.