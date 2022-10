Pedro Sánchez insiste no Foro La Toja en que "los más pudientes tienen que arrimar el hombro"

Intervención de Pedro Sánchez no Foro La Toja © EFE / Lavandeira Jr Intervención de Josep Borrell no Foro La Toja © EFE / Lavandeira Jr

De maneira telemática, despois de cancelar a súa visita ao Grove por dar positivo en Covid-19, o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, participou este sábado na clausura do Foro La Toja onde reivindicou a importancia de pagar impostos para manter o Estado de Benestar.

Pedro Sánchez ocupou a maior parte do seu discurso en falar de política tributaria defendendo unha "fiscalidad justa" para promover e manter servizos públicos de calidade que teñen que ser custeado por "todos los ciudadanos" en proporción dos seus ingresos.

Para o presidente do Goberno, "los costes de la crisis no pueden recaer en clases medias y trabajadoras como en la crisis financiera. Esta vez, los más pudientes son los que tienen que arrimar el hombro".

O presidente criticou aos "brujos que traen fracasadas recetas" que "proclaman que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos" e aos que sinalou coma "portavoces de la insolidaridad fiscal".

"No podemos tener un Estado de Bienestar como los países nórdicos con una recaudación similar a países menos desarrollados económicamente", argumentou. "La pregunta es qué estado del bienestar queremos. Es tiempo de elegir y las opciones son claras: ¿lo fortalecemos o lo debilitamos?", dixo Pedro Sánchez.

"El debate no es si pagamos más impuestos, sino a qué tipo de sociedad aspiramos" reiterou o titular do Executivo central.

"Para apreciar lo que uno tiene, no hay nada como saber lo que cuesta", afirmou antes de poñer algúns exemplos como os transplantes de corazón, que custan 90.400 euros; o custo medio dunha hospitalización, que ascende a 5.000 euros; ou o dun procedemento cirúrxico, que é de 7.500 euros, así como o custo dunha cama UCI que alcanza os 19.000 euros. "Sólo con la subida del IRPF a los ricos cubrimos los 172 millones de refuerzo extraordinario a la atención primaria. ¿Dónde está mejor el dinero, en unos pocos bolsillos o en la atención primaria que salva vidas?".

E en referencia ao Partido Popular engadiu que organismos "nada sospechosos de ser pseudocomunistas" como a OCDE ou o Banco Central Europeo, "cuestionan la irresponsabilidad fiscal de la que algunos hace gala".

BORRELL

Tamén interveu este sábado na Illa da Toxa o alto representante da Política Exterior da Unión Europea, Josep Borrell, que defendeu a necesidade dun "rearme coordinado" para preparar ao bloque comunitario para unha posible guerra.

"Mi tarea es planificar ese desarrollo militar", explicou un Borrell convencido de que a Unión Europea debe "integrar la guerra en su horizonte existencial e integrar las fuerzas armadas" evitando as "duplicidades y redundancias" que agora teñen os exércitos europeos. "Gastamos cuatro veces lo que gasta Rusia y lo mismo que gasta China y seguramente de forma menos eficaz", argumentou.

"Vivimos en un mundo peligroso. Vivimos en un jardín rodeado de jungla. No basta con levantar mundos protectores. Tenemos que comprometernos más con la jungla", afirmou. Nese sentido, "los instrumentos militares no son un capricho". "Son necesarios, imprescindibles para la supervivencia", subliñou.

O xefe da diplomacia europea criticou os referendos "inválidos" de anexión á Federación Rusa nas rexións do leste de Ucraína. Unha "pantomima" de votacións "celebradas de la noche a la mañana, en medio de un país en guerra, sin censos ni garantías".

"Rusia ha perdido ya la guerra en términos morales y políticos, pero Ucrania todavía no la ha ganado", dixo Josep Borrell. "La guerra hay que acabarla bien para construir la paz. La guerra tiene que acabar con que Ucrania pueda defender su integridad territorial y la recupere y que Rusia reconozca su culpabilidad moral. No podemos pedir menos, no podemos flaquear porque lo que está en juego no es la integridad territorial de Ucrania. Lo que está en juego es nuestro modelo de vida", advertiu.