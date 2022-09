A Asociación Contra o Cancro denuncia as desigualdades que existen na investigación destas enfermidades

Voluntarios da Asociación Contra o Cancro © AECC

Con motivo do Día Mundial da Investigación en Cancro, que ten lugar cada 24 de setembro, a Asociación Española Contra o Cancro en Pontevedra saíu á rúa para visibilizar as desigualdades que existen na investigación en cancro, debido principalmente, a que non todos os tumores investíganse o suficiente. En concreto, os cancros cunha supervivencia inferior ao 30% e os tumores pouco frecuentes necesitan unha investigación ao 100% para que a supervivencia aumente.

Desde a Asociación destacan que "da investigación depende a supervivencia en cancro porque a experiencia e o tempo demostraron que, a máis investigación, maior supervivencia".

Segundo os datos ofrecidos pola AECC, nos últimos anos, a supervivencia en cancro aumentou 3,3 puntos en homes e 2,6 en mulleres, nunha contorna onde creceu a incidencia un 7,2% desde o ano 2016. "Con todo, esta realidade non chega a todas as persoas por igual, posto que todas as persoas con cancro non teñen o mesmo acceso aos resultados de investigación nin todos os tumores investíganse o suficiente", lamentan.

Cada ano, máis de 100.000 persoas son diagnosticadas cun tumor coa supervivencia inferior ao 30% (páncreas, esófago, fígado, estómago, encéfalo ou pulmón, entre outros).

Carmen García, coordinadora de voluntariado de Misión da Asociación Española Contra o Cancro en Pontevedra, sinala que "temos un obxectivo que é aumentar a supervivencia media das persoas con cancro ao 70% para o 2030 e mellorar a súa calidade de vida. Unha das claves é que todos os cancros investíguense o necesario, sobre todo aqueles que ao diagnosticalos implican unha baixa supervivencia, como pode ser o de pulmón que afecta especialmente en Galicia".

Segundo datos do Observatorio do cancro da Asociación, en 2021, na provincia de Pontevedra o cancro de pulmón é o que presenta unha maior taxa de mortalidade seguido do colorrectal.

A Acción Conxunta sobre Cancros Raros estima que os tumores pouco frecuentes teñen unha peor taxa de supervivencia que os cancros máis comúns, posicionándose nun 47%, de media o que podería mellorarse cunha maior investigación.

Considérase cancro pouco frecuente aquel que afecta a menos de 6 persoas por cada 100.000 ao ano. Precisamente o baixo número de casos, xunto coa falta de financiamento, fai difícil investigar este tipo de tumores. Con todo, non se pode esquecer que, no último ano, segundo o Observatorio do Cancro da Asociación, en España, dos 285.530 novos casos de cancro, a ao redor de 68.000 persoas diagnosticáronlle un tumor pouco frecuente, o que supón entre un 22% e un 24% dos casos totais.

A AECC é a entidade que máis investigadores apoia para que se investigue o cancro en 525 proxectos abertos cuns fondos destinados de 92 millóns de euros. Destes proxectos, 95 están centrados en cancros de baixa supervivencia, por un importe de 17.247.827 euros, e 18 proxectos que estudan cancros considerados como pouco frecuentes, por un importe de 3.641.378 euros.

Na provincia de Pontevedra entregou, o pasado 2021, 4 axudas cunha dotación de 277.573 euros, outorgados co obxectivo de seguir avanzando na investigación en cancro centrándose no paciente e seguir aumentando a supervivencia en cancro.