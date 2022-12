Abre o mercado solidario da AECC co obxectivo de "recadar un pouquiño máis que o ano pasado"

Mercado Solidario da Asociación Española Contra o Cancro © Mónica Patxot

O Mercado Solidario da Asociación Española Contra o Cancro (AECC) abriu as súas portas este venres nunha nova localización: o baixo número 8 da rúa Cruz Gallástegui.

Como cada ano, o obxectivo da AECC é "recadar fondos para levar a cabo as accións de todo o ano, como son as campañas de prevención, as do Cancro de Mama, o apoio emocional que damos aos pacientes oncolóxicos e aos seus familiares, e o máis importante, a investigación, que alonga a supervivencia do paciente", explicaba a presidenta provincial, Carmen Abeledo.

Insiste en que non recollen nin roupa, nin xoguetes, nin enciclopedias, pero os libros e os complementos son ben recibidos. Este ano tamén teñen tres bicicletas para vender. Por iso, todas as persoas que desexen doar algún obxecto para a súa venda, poden achegarse ao local, onde serán atendidas polo persoal voluntario, que estará identificado cun chaleco verde.

"Os pontevedreses son tan solidarios que esperamos recadar un pouquiño máis que o ano pasado", polo que lles anima a achegarse a adquirir os primeiros artigos do Nadal nun mercado que estará aberto desde o 2 de decembro ata finais de xaneiro de luns a sábado en horario de 10:30 a 13:30 polas mañás e de 17:30 a 20:30 horas polas tardes.

Nada máis inaugurado o mercadillo xa venderon diversos obxectos como un cofre, un colgante, un altofalante, películas en DVD, algún paraugas, marcos de fotos ou un teléfono antigo.