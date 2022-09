A loita contra o cancro volverá poñer en marcha aos pontevedreses

Presentación da IV marcha 'Pontevedra en marcha contra o cancro' © Mónica Patxot Presentación da IV marcha 'Pontevedra en marcha contra o cancro' © Mónica Patxot

A Asociación Española Contra o Cancro (AECC) en Pontevedra retomará o próximo 2 de outubro una das iniciativas que xusto antes da pandemia tiveran máis éxito, a marcha contra o cancro. Será a cuarta edición, tras a suspensión da cita dos anos 2020 e 2021 polas restricións da crise sanitaria, e confía en igualar o éxito das súas últimas marchas, nas que chegaron a reunirse 2.500 persoas.

Trátase dunha marcha lúdico-deportiva e solidaria na que a poboación poderá decidir saír a camiñar ou a correr e sempre co mesmo obxectivo: recadar fondos que permitan á AECC poñer en marcha as actividades gratuítas que organizan durante todo o ano para os pacientes con cancro e as súas familias.

A presidenta da asociación en Pontevedra, María del Carmen Abeledo; o vicepresidente, Carlos Sahuquillo; o deputado provincial de Deportes, Gorka Gómez; e dous dos patrocinadores presentaron este xoves a actividade. Como patrocinadores compareceron o xerente de Mourente Motor, Enrique Figueroa, e o presidente de Construcións Ramírez, Arturo Ramírez.

A marcha 'Pontevedra en marcha contra o cancro' sairá da avenida Montero Ríos ás 10.30 horas. Primeiro sairán as persoas que decidan seguir a marcha correndo e, a continuación, aqueles que queiran percorrer andando o percorrido de 6,75 quilómetros. Tras percorrer o centro da cidade e chegar ata as Marismas de Alba, regresarán ao momento de partida.

As persoas de idade adulta que queiran participar deberán pagar 9 euros, os menores de 3 a 12 anos pagarán cinco e os nenos con menor idade serán gratis. Ademais, existe a opción de 'fila cero' para aqueles que queiran contribuír coa causa, pero non saír a correr ou camiñar pola cidade.

A inscrición poderase formalizarse ata o mesmo día da marcha e está aberta tanto nunha plataforma en liña como na sede da asociación na rúa Eduardo Pondal ou nas mesas que instalarán nas rúas de Pontevedra.

Leste mesmo venres 23 de setembro a AECC terá dúas mesas en Pontevedra e unha en Vigo nas que tamén buscarán recadar fondos para a investigación contra o cancro, nesta ocasión, nunha recadación moi centrada en investigar as tipos de tumores máis raros, que están moito menos investigados pola súa baixa incidencia.

Gorka Gómez destacou o carácter solidario e non competitivo desta marcha, que, ademais de axudar a recadar fondos para a entidade, anima á poboación para practicar deporte. A actividade deportiva, lembrou, é positiva para loitar contra a enfermidade tanto a nivel físico como anímico.