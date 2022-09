O Exército de Terra volve adestrarse no Grove para a súa Campaña Antártica

© Campaña Antártica del ET

As características da costa do Grove provocaron que, un ano máis, o Exército de Terra elixise esta localidade para a fase de preparación da súa nova Campaña Antártica, na que militares, científicos e investigadores colaboran estreitamente para realizar proxectos de investigación.

Os integrantes da que será a 36 Campaña Antártica desprazaranse ao Grove do 12 ao 16 de setembro para continuar a súa preparación para a misión que lles desprazará ao único continente virxe e dedicado á ciencia entre decembro de 2022 e marzo de 2023.

A principal misión do Exército no continente antártico é manter a presenza de España neste territorio, proporcionando apoio loxístico á investigación científica e realizando proxectos de interese, principalmente nas áreas de transmisións, medio ambiente, sanidade, bromatoloxía ou vestiario e material de campamento.

A Base Antártica Española 'Gabriel de Castela', xestionada polo Exército de Terra, representa a España e convértese cada inverno en símbolo das capacidades das Forzas Armadas para desempeñar misións a gran distancia, en condicións climatolóxicas extremas, e en cooperación con investigadores científicos e universidades de toda España.

No Grove, os militares que van despregarse na base para apoiar o labor investigador prepáranse para tan esixente misión. En concreto, prepararán alí durante a próxima semana a Fase de Navegación, adestrándose no manexo de embarcacións pneumáticas do mesmo estilo das que terán que utilizar nas augas polares. A súa formación é esencial para garantir a seguridade dos científicos.

A próxima semana, o mércores 14 de setembro, aproveitarán para realizar no Club Náutico San Vicente unha actividade de difusión sobre a súa misión e preparación.