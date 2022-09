O Exército remata a súa preparación no Grove para a Campaña Antártica

Os trece militares españois que participarán na trixésimo sexta Campaña Antártica, a partir do próximo mes de decembro, terminaron o adestramento que tiveron esta semana en augas do Grove (Pontevedra).

A preparación dos membros do Exército de Terra centrouse especialmente nas técnicas de navegación que deben controlar para afrontar a súa estancia en base española na Antártida, situada na Illa Decepción, onde permanecerán ata marzo de 2023.

Durante a súa estancia en Galicia, os integrantes desta expedición recibiron formación teórica sobre as embarcacións pneumáticas a empregar, as misións dos tripulantes, os distintos tipos de nós, as características dos motores e o seu mantemento, a seguridade no mar, o manexo do GPS, primeiros auxilios ou xestión ambiental.

A parte práctica desta preparación consistiu, entre outras, no manexo de barcos a motor, probas de seguridade e rescate, entradas e saídas de praia, estibas, navegación a remo, natación con ou sen aletas ou o adozado de material e o encartado de embarcacións.

A misión do Exército no continente antártico é, ademais de manter a presenza de España neste territorio, proporcionar apoio loxístico á investigación científica no único continente virxe do planeta e que está dedicado á ciencia.

Os trece militares que formarán parte da Campaña Antártica, once homes e dúas mulleres, teñen unha media de idade de 42 anos e conta con dúas décadas de experiencia militar en, polo menos, catro destinos diferentes.

Foron elixidos, tras pasar un proceso de selección, entre 120 candidatos por estar altamente especializados e cualificados e superar as probas psicolóxicas, garantindo que poden soportar as condicións extremas que sufrirán durante a súa estancia na Antártida.

De todos eles, cinco proceden de Castela e León, tres de Cataluña e dous de Madrid e Galicia, mentres que Aragón, Comunidade Valenciana, Canarias e Castela-A Mancha achegan un efectivo cada unha delas.