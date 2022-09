O Grove, campo de probas para os treces militares da Campaña Antártica

Adestramento no Grove dos militares da Campaña Antártica © EFE / Lavandeira Jr. Adestramento no Grove dos militares da Campaña Antártica © EFE / Lavandeira Jr. Adestramento no Grove dos militares da Campaña Antártica © EFE / Lavandeira Jr.

As frías augas do Atlántico galego están a servir de preparación para os trece militares que integran a trixésimo sexta campaña do Exército español na Antártida, que se desenvolverá entre os próximos meses de decembro e marzo.

A principal misión dos militares españois, ademais de manter a presenza de España no territorio antártico, será a de prestar apoio loxístico aos científicos que, coincidindo co verán austral, realizarán tarefas de investigación na base situada na Illa Decepción.

O comandante José Manuel Fernández Candela, xefe desta expedición, explicou que a base española na Antártida "é como unha pequena cidade de trinta persoas" á que o Exército "ten que dar servizo" durante estes case catro meses de actividade.

Unha das súas principais tarefas é supervisar o funcionamento da base e manter as instalacións en óptimas condicións porque "é un sitio onde non hai nada", polo que operan con grupos electrógenos e placas solares.

"Hai que facer un mantemento exhaustivo para que as instalacións non se deterioren e quedarnos sen o mínimo para vivir", destacou o comandante Fernández Candela, porque "a pesar de que alí será verán as condicións seguen sendo tremendas".

Os militares españois encárganse ademais das comunicacións da base, do servizo médico ou da alimentación dos investigadores, aos que por seguridade tamén acompañan nos seus desprazamentos para realizar as mostraxes ou as revisións da flora e fauna da illa.

Na súa fase de preparación, que comezou o pasado mes de maio, durante esta semana os integrantes da campaña Antártica están concentrados en San Vicente do Mar (O Grove), onde están a realizar os exercicios relativos á navegación.

"Alí fai moito vento e as temperaturas son moi baixas", asegura o xefe da misión, polo que os seus integrantes deben "coller pericia" no manexo das embarcacións ou estar preparados para calquera incidencia, entre elas, un fallo de motor ou a caída dun home á auga.

O adestramento en Galicia serve, segundo José Manuel Fernández Candela, para "preparar e mellorar as condicións da xente", que se enfrontarán a temperaturas medias que oscilan entre os 5 e os -5 graos centígrados, con picos que poden alcanzar os 18 graos baixo cero.

Os trece militares que integran esta misión foron seleccionados a principios de febreiro, en base á súa cualificación profesional e tras pasar un exhaustivo exame psicolóxico porque "alí as condicións son moi duras, case de illamento, e hai que estar preparados para soportalo".

Unha delas, a comandante Lourdes Sanmartín, unha das dúas mulleres que integrarán esta expedición, é a responsable de medio ambiente dentro desta campaña.

Veterinaria de formación, é a encargada de supervisar que a presenza española na Antártida deixe o "mínimo impacto" na illa, para o que os residuos que se xeran "deben ser correctamente segregados" e retirados ao finalizar a misión porque "alí non pode quedar nada".

Ademais de controlar o impacto ambiental destas actividades, Sanmartín encárgase de monitorizar as emisións á atmosfera, realizar controis na a auga ou evitar posibles verteduras que poidan afectar a unha flora e a unha fauna "que son especies protexidas".

O brigada Diego García, encargado das instalacións da base española en Isla Decepción, pola súa banda, augura un "traballo arduo" antes da chegada dos científicos, xa que o cuartel pecha durante os meses do inverno "e hai que poñela de novo en funcionamento".

A participación nesta misión supón, por outra banda, un "esforzo" para todos os seus integrantes a nivel persoal, recoñece García, ao estar practicamente illados da civilización durante catro meses, aínda que matiza que "todos temos xa moita experiencia".

"As familias están afeitas e xa se fan á idea do que vai pasar", sostén.

Esta misión, na que participan trece militares de entre 30 e 51 anos, é a máis antiga que o Exército español realiza fóra das nosas fronteiras e, sen dúbida, unha das máis complexas ao desenvolverse a máis de 13.000 quilómetros de distancia e en condicións climáticas extremas.