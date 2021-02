Nin a pandemia se interpón no idilio entre a Brilat e a campaña Antártica

O sarxento primeiro David Lobato, na base Gabriel de Castilla © BRILAT OC O sarxento primeiro David Lobato, na base Gabriel de Castilla © BRILAT OC

A relación da Brigada Galicia VII Brilat coa campaña Antártica do Exército de Terra vén de lonxe e nin a pandemia impediu que siga adiante. Este 2021, a pesar da crise sanitaria, a operación militar no exterior máis antiga de España segue adiante e entre os profesionais que se uniron a ela figura un soldado da Brigada con sede en Pontevedra, o sarxento primeiro David Abdón Lobato Martín.

A actual situación sanitaria influíu na campaña e fixo aínda máis complicado o proceso de preparación e traslado, pero finalmente, produciuse con éxito e o Exército finalmente abriu a base española Gabriel de Castela o pasado 24 de xaneiro con 13 militares.

Para chegar alí, o sarxento Lobato afrontou unha dura fase de preparación de varios meses, unha estrita corentena no seu domicilio debido á pandemia, as pertinentes probas PCR antes de partir en avión cara a Chile e o complicado movemento ata Isla Decepción en plena pandemia.

O sarxento primeiro David Lobato está destinado no Grupo Loxístico VII da Brilat e encárgase do mantemento de todas as instalacións da base Gabriel de Castela, que está constituída por unha serie de módulos dotados dos recursos necesarios para que o persoal despregado viva e traballe nas mellores condicións posibles.

A misión do militar da Brilat é, tal e como lembra a Brigada, "fundamental para o desenvolvemento da misión" se se ten en conta as duras condicións climatolóxicas existentes na illa, na que a sensación térmica na base oscila entre os 5 e os 20 graos baixo cero nos meses de febreiro e marzo. A súa formación é esencial para garantir a seguridade dos científicos que, ano tras ano, estudan no continente xeado a flora e fauna deste descoñecido territorio.

A campaña Antártica é unha misión militar reducida en canto a efectivos humanos e resulta única tanto por estar a 13.000 quilómetros de España como polas dificultades climáticas que ten que afrontar o persoal despregado. Este ano afronta a súa edición 34.

A Brilat non só adoita proporcionar persoal cualificado para esta misión, senón que contribúe activamente na preparación de todos os compoñentes da campaña. A base antártica conta con seis embarcacións tipo zodiac que son necesarias tanto para o movemento diario dos investigadores como para realizar a evacuación da illa con todo o persoal en caso de erupción volcánica.

Coñecer o funcionamento destes medios é fundamental, polo que todos os militares da campaña instrúense durante uns días, na súa fase de navegación, con embarcacións similares que proporciona o Batallón de Zapadores VII da Brilat. Esta preparación realízase desde fai seis anos na praia de Pedras Negras, en localidade San Vicente do Mar, no Grove.