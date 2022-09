Día de festa na zona monumental pola volta ao cole

Festa de Volta ao Cole, do CCU Zona Monumental

Tras non poder celebrala os dous últimos anos pola pandemia, celebrouse este mércores a gran festa de volta ao cole que organizan os comerciantes de Zona Monumental. Un día antes de que os máis pequenos regresen ás aulas as principais prazas do centro histórico convertéronse en todo un campo de xogos

© Mónica Patxot