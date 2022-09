As aulas de Sanxenxo ábrense para recibir 2.084 escolares

O Concello de Sanxenxo informa de que un total de 2.084 alumnos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria e Bacharelato comezarán este xoves 8 de setembro as clases no municipio.

Destes escolares, 366 pertencen ao ciclo de Infantil, 851 a Educación Primaria, 697 a Educación Secundaria e 260 a Bacharelato.

As direccións dos centros apuraron estes últimos días a colocación de novo material, recolocación de aulas e desdobres de clases para ter todo a punto para o arranque do curso.

Co obxectivo de manter as entradas e saídas dos colexios de forma ordenada, a Policía Local volverá estar presente, pero pídese a colaboración das familias para evitar atascos.

O CEIP de Portonovo terá dispoñibles todas as entradas de acceso ao centro, a de O Espiñeiro e as da Rúa Areal.

OBRAS DE ACONDICIONAMENTO

Os operarios das obras de humanización da contorna do colexio de Portonovo e do mercado de abastos ultimaban durante a xornada do mércores os novos peches e acondicionaban a zona para garantir o acceso ao centro con total seguridade mentres continúen os traballos.

En Nantes, o peche do pavillón concluirá a finais de outubro debido a un atraso na subministración do aluminio da carpintería exterior que impide que os traballos se rematen como estaba previsto. A obra cuxo custo ascende a 250.000 euros xa conta co cerramento exterior e os aseos interiores completados.

A Concellería de Educación e o departamento de Obras e Servizos acometeron traballos de mantemento nos seis centros educativos públicos do municipio para mellorar o confort de alumnos e profesores durante o curso.