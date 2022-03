A Policía cesa á comisaria provincial por dicir: "Ya les gustaría a algunas que las violara un UIP"

A Dirección Xeral da Policía cesou de forma inmediata á ata o de agora comisaria xefa provincial da Policía Nacional de Pontevedra, Estíbaliz Palma, por unhas declaracións nas que afirmou: "Ya les gustaría a algunas que las violaera un UIP", en alusión á unidade policial coñecida coloquialmente como antidisturbios.

Fontes oficiais do Ministerio do Interior confirmaron este martes a PontevedraViva o cesamento de Estíbaliz, unha decisión que se adoptou xa o luns, xusto despois de ter coñecemento desas declaracións a través do xornal Eldiario.es.

O xornal difundiu na noite do luns as declaracións e fontes oficiais de Interior confirman que, tras ter coñecemento delas, puxéronse en contacto coa propia Estíbaliz Palma, que confirmou o contido desas declaracións. "Lo admitió", afirman esta fontes.

Agora, segundo confirmaron desde Interior, ábrese o proceso para nomear substituto "por los cauces habituales".

Durante unha comida o pasado 11 de marzo en Vigo, a xa ex comisaria provincial dixo: "Hubo 48 horas en que parecía que la Policía Nacional se había transformado y, de repente, violaba, maltrataba y no sé qué cuántas cosas hacía más, que ya les gustaría a algunas que las violara un UIP".

Estíbaliz Palma realizou estas declaracións durante unha comida organizada no restaurante Lagareta de Vigo en homenaxe ao axente da UIP de Vigo Iván, obrigado a xubilarse tras resultar ferido grave en Cataluña no ano 2019 durante os disturbios contra a sentenza do 'procés'.

Estíbaliz Palma tomou posesión como comisaria xefa de Pontevedra en novembro do ano 2018, converténdose na primeira vez neste posto. Xa 2015 fora a primeira comisaria local do Corpo Nacional de Policía de Ponferrada (León) e en 2016, a primeira na comisaría local de Pozuelo de Alarcón.

Natural de Bilbao, leva máis de dúas décadas no Corpo Nacional de Policía. Accedeu á Escala Executiva do Corpo Nacional como inspectora no ano 1992 e ocupou o posto de inspectora xefa no ano 2006 e de comisaria en 2014.

A maior parte da súa carreira profesional desempeñouna en Madrid, como xefa das seccións de Seguridade Cidadá e Policía Xudicial das comisarías dos distritos de Moncloa e Salamanca. Ademais, foi responsable do Departamento de Intervención e Investigación Policial do Centro de Altos Estudos Policiais da Dirección Xeral da Policía e responsable do Gabinete de Prensa da Xefatura Superior de Policía de Madrid