Estíbaliz Palma ten a primeira toma de contacto como nova responsable da Comisaría de Pontevedra

Estíbaliz Palma, segunda pola dereita, na súa toma de posesión como comisaria en Pozuelo de Alarcón © Delegación del Gobierno de Madrid

A nova comisaria xefa do Corpo Nacional de Policía de Pontevedra, María Estíbaliz Palma Varona, tivo xa a primeira toma de contacto coa Comisaría Provincial e co persoal do que será responsable. Este xoves 18 acudiu por primeira vez ás instalacións da rúa Joaquín Costa e este venres tivo oportunidade de coñecer máis a fondo o funcionamento do Corpo.

Estíbaliz Palma será a primeira muller comisaria xefa provincial en Pontevedra, pero aínda non tomou posesión oficial do cargo. O trámite será nos próximos días cun acto na Subdelegación do Goberno en Pontevedra, pero, de momento, xa empezou a coñecer a fondo ao persoal e o traballo da Policía Nacional en Pontevedra.

Ata hai escasas semanas, Palma ocupaba o posto de comisaria xefa da Policía Nacional de Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Tras ser nomeada oficialmente pola Dirección Xeral da Policía como comisaria xefe principal de Pontevedra, ceso nese cargo e, segundo os prazos legais establecidos, ten ata o próximo 26 de outubro para asumir o posto oficialmente.

Estibaliz Palma Varona xa foi no ano 2015 a primeira comisaria local do Corpo Nacional de Policía de Ponferrada (León) e, tras apenas once meses nese posto, asumiu o mesmo cargo na comisaría local de Pozuelo, onde estaba destinada na actualidade e cesará o vindeiro mércores día 26 de setembro.

Natural de Bilbao, leva máis de dúas décadas no Corpo Nacional de Policía. Accedeu á Escala Executiva do Corpo Nacional como inspectora no ano 1992 e ocupou o posto de inspectora xefa no ano 2006 e de comisaria oito anos despois, no 2014.

A maior parte da súa carreira profesional desempeñouna en Madrid, como xefa das seccións de Seguridade Cidadá e Policía Xudicial das comisarías dos distritos de Moncloa e Salamanca. Ademais, foi responsable do Departamento de Intervención e Investigación Policial do Centro de Altos Estudos Policiais da Dirección Xeral da Policía e responsable do Gabinete de Prensa da Xefatura Superior de Policía de Madrid.