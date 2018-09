Estíbaliz Palma, primeira muller comisaria da Policía Nacional en Pontevedra

A Comisaría Provincial do Corpo Nacional de Policía de Pontevedra ten por primeira vez na súa historia unha muller á fronte. Será María Estíbaliz Palma Varona, que ata agora ocupaba o posto de comisaria xefa da Policía Nacional de Pozuelo de Alarcón, en Madrid.

A Orde Xeral número 2322 da Dirección Xeral da Policía emitida este luns, á que tivo acceso PontevedraViva, nomea a Estíbaliz Palma comisaria xefe principal da Comisaría Provincial, posto que asumirá en breve prazo de tempo, aínda que aínda non transcendeu a data. Legalmente aínda ten de prazo ata o próximo 26 de outubro.

Estibaliz Palma Varona xa foi no ano 2015 a primeira comisaria local do Corpo Nacional de Policía de Ponferrada (León) e, tras apenas once meses nese posto, asumiu o mesmo cargo na comisaría local de Pozuelo, onde estaba destinada na actualidade e cesará o vindeiro mércores día 26 de setembro.

Natural de Bilbao, leva máis de dúas décadas no Corpo Nacional de Policía. Accedeu á Escala Executiva do Corpo Nacional como inspectora no ano 1992 e ocupou o posto de inspectora xefa no ano 2006 e de comisaria oito anos despois, no 2014.

A maior parte da súa carreira profesional desempeñouna en Madrid, como xefa das seccións de Seguridade Cidadá e Policía Xudicial das comisarías dos distritos de Moncloa e Salamanca. Ademais, foi responsable do Departamento de Intervención e Investigación Policial do Centro de Altos Estudos Policiais da Dirección Xeral da Policía e responsable do Gabinete de Prensa da Xefatura Superior de Policía de Madrid.

PRAZOS PARA A SÚA CHEGADA A PONTEVEDRA

Segundo consta na resolución do pasado 21 de setembro pola que a Dirección Xeral resolve a provisión do posto de xefe da Comisaría Provincial, o prazo para a toma de posesión do destino obtido será de tres días se radica na mesma localidade ou, se aínda radicando en localidade distinta, non implica cambio de residencia do funcionario e dun mes se comporta cambio de localidade e residencia. Dado que ela procede da localidade madrileña de Pozuelo, terá ese prazo máximo dun mes.

Ademais, ese prazo dun mes empezará a contarse a partir do día seguinte ao do cesamento no destino anterior e ela non será cesada en Pozuelo ata este mércores 26 de setembro.

Estíbaliz Palma relevará como máxima responsable da Policía Nacional na provincia a Manuel Bouzas, que deixou o cargo o 31 de agosto pola súa xubilación tras máis de tres anos á fronte.