Advertencia de Feijóo ao lecer nocturno: os que adianten as festas de Fin de Ano perderán as axudas

Aqueles locais de lecer nocturno que, como xa anunciaron, optaron por adiantar a este mércores as festas de Fin de Ano previstas para Noitevella, para esquivar as novas restricións pola pandemia, quedarán sen as axudas que ofrecerá a Xunta ao sector

"Todo parece indicar que non van ter dereito a indemnización", advertiu o presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, que engadiu que "non van cobrar por non facer unha festa o 31 pero si outro día", porque iso non foi o pactado cos representantes do lecer nocturno.

A Xunta anunciara axudas de entre 2.5000 e 6.000 euros para os locais que optasen por non abrir os días 30, 31, 1 e 2 de xaneiro, para tratar de frear a curva de contagios entre os mozos. A súa actividade non debería retomarse ata o 4 de xaneiro.

Núñez Feijóo subliñou que "non se trata de adiantar a festa ata as cinco da mañá o día anterior e cobrar por non celebrar a festa o 31 e celebrala antes".

A este respecto, o titular da Xunta pediu ao lecer nocturno "corresponsabilidade" na saúde pública dos cidadáns ante un contexto epidemiolóxico "moi delicado".

Por iso, o dirixente autonómico pediu ao sector "paralizar" as festas de Fin de Ano e convidounos a adherirse ás axudas económicas ofrecidas.