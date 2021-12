Os locais de lecer nocturno adiantan ou cancelan as festas de Fin de Ano

Cancelación da festa de Fin de Ano © Patrimonio Festa de Fin de Ano adiantada © Ítaca

O lecer nocturno tiña as súas esperanzas postas en poder celebrar as festas do Nadal case como as de antes da pandemia. Con todo, a variante supercontaxiosa Ómicron provocou unha onda de cancelacións primeiro de ceas de empresa prenavideñas e agora de ceas e festas de fin de ano.

A entrada en vigor das restricións impostas pola Xunta ao lecer nocturno levaron a algúns locais para adiantar as súas festas de Noitevella a este mércores.

Hai locais que xa non teñen o diñeiro das entradas para devolvelo xa que se gastaron boa parte en comprar a mercadoría.

Moitos empresarios da movida pontevedresa cren que "toque de non queda" non vai impedir a celebración de festas privadas clandestinas e botellóns.

O presidente da Federación de Asociacións Provinciais de Empresarios de Salas de Festas e Discotecas (Fesdiga), Samuel Pousada, advertiu de que un peche de locais de lecer nocturno pode supoñer multiplicar "por cinco" as festas ilegais na Galicia e estima que pode conlevar perdas de "30 ou 40 millóns de euros" na Comunidade.

Todos os afectados coinciden en criticar a tardanza da Xunta en tomar as medidas a tres días de fin de ano.

Boa parte do lecer nocturno optará por pechar e non volver abrir ata o 18 de xaneiro, que é cando acabarían as restricións.

DEREITO A DEVOLUCIÓN

Sobre aqueles locais de lecer nocturno que adiantan as festas de Fin de Ano a este mércores, a Lei de consumidores e usuarios establece que nestes casos pode considerarse unha cancelación por forza maior, polo que quen teña entradas para unha festa de Fin de Ano o día 31 de decembro tería dereito á devolución. O establecemento podería cobrar unha taxa por gastos de xestión.

Tampouco se acepta que nas entradas se especifique que non son reembolsables, unha cláusula que se considera abusiva, nin tampouco vale que o local cambie de data o evento, se o cliente non acepta esa modificación.