Galicia amplía a domicilios o 'toque de non queda' en Fin de Ano

Aínda que en principio a Xunta de Galicia só falou de espazos públicos, finalmente o 'toque de non queda' que implantará en Fin de Ano, para evitar os encontros sociais durante a madrugada, ampliaranse a domicilios e todo tipo de lugares privados.

Esta medida, que deberá ser avalada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, impide que os cidadáns se poidan reunir con non conviventes entre as 03:00 horas e as 06:00 horas.

Para esta limitación, a Xunta estableceu algunhas excepcións.

Así, non afectará esta prohibición a persoas que vivan soas, que poderán formar parte dunha única unidade familiar de convivencia ampliada ou as reunións que se produzan entre pais e fillos cando estes non convivan no mesmo domicilio.

Ademais, tampouco se verán afectados as persoas con vínculos matrimoniais ou de parella que non vivan xuntos habitualmente, a reunión para o coidado, atención, asistencia ou acompañamento de menores, maiores ou dependentes.

A excepción máis xeral é que se permitirá este encontro sempre que, no caso de reencontro familiar ou de achegados, estes decidan pernoitar no mesmo domicilio.