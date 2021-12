A morte dun home de 62 anos con covid eleva a once os falecidos en nove días na área sanitaria

A Consellería de Sanidade notificou na tarde deste domingo o falecemento dun home de 62 anos que estaba diagnosticado de covid-19 e ingresado no Complexo Hospitalario de Pontevedra (CHOP).

No últimos nove días morreron 11 persoas por covid na área sanitaria de Pontevedra O Salnés.

Aquel día 17 de decembro morreron unha muller de 95 anos e un home de 86 ambos os ingresados no CHOP, o día 19 un veciño de Sanxenxo de 77 anos que falecía no seu domicilio e ao día seguinte notificáronse os decesos de dous pacientes un home de 95 anos ingresado no CHOP e outro de 90 no hospital do Salnés. O 21 de decembro falecía un home de 90 anos no CHOP, o 22 outro home de 88 no Salnés, o 23 un home de 81, en Noiteboa outro home de 75, o día de Nadal un home de 72 anos, estes tres últimos estaban ingresados no CHOP.

Coa morte hoxe domingo deste sexagenario, que presentaba patoloxías previas, a lista de falecidos en Galicia desde o inicio da pandemia ascende a 2.745.