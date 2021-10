Transición Ecolóxica baralla unha saída "ordenada" e un calendario "razoable" de demolición para ENCE

Desde Transición Ecolóxica xa se traballa nun hipotético peche da fábrica de Ence en Pontevedra. Están dispostos a ofrecer unha saída "ordenada" e un calendario "razoable" de demolición, como con Elnosa, se o Tribunal Supremo non atende os recursos da empresa.

Así o sinalaron fontes do ministerio tras a nova sentenza da Audiencia Nacional, a terceira neste sentido, que anula a prórroga concedida a Ence para seguir en Lourizán ao entender que esa autorización infrinxe a Lei de Costas.

Este novo fallo "a efectos prácticos", segundo o departamento que dirixe Teresa Ribera, conleva que de adquirir firmeza os ditames da Audiencia Nacional "carecerá de título" para que esta fábrica ocupe terreos de dominio público marítimo-terrestre.

"Posto que a sentenza anula a prórroga e pecha a porta a que se tramite de novo, o que procede é que o ministerio se pronuncie sobre o destino das instalacións, previamente á reversión dos terreos ao Estado", sinalan desde Transición Ecolóxica.

Dentro deste destino, o Goberno equipara Ence ao que sucedeu con Elnosa, da que apuntan que "está a ser actualmente demolida sen incidencias".

O Executivo central lembra que "quedou probado" que a fábrica de Ence "non require" situarse en terreos de Costas e pode ter outra localización, "como o proba o feito de que esta é a única fábrica de celulosa de España que está en dominio público marítimo-terrestre".

Estas sentenzas apoian ademais, segundo celebra o Goberno, que o anchadamento do Avogado do Estado "non infrinxe o ordenamento xurídico" e é conforme a dereito.

Este terceiro fallo xudicial contra Ence é susceptible de recurso de casación ante o Tribunal Supremo. O Estado, en canto achandado, non a recorrerá.