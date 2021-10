O Concello ve “lóxico” ir pensando no proceso de desmantelamento de ENCE e traballar “paralelamente e de forma seria” no traslado

O Goberno local de Pontevedra considera que é lóxico que "hai que ir pensando" no proceso de desmantelamento da fábrica de Ence en Lourizán para o caso de que o Tribunal Supremo confirme as sentenzas da Audiencia Nacional que declaran ilegal a prórroga á súa permanencia nos terreos actuais concedida en 2016 polo Goberno en funcións de Mariano Rajoy. Desde a Administración local engaden, iso si, que "paralelamente" e "de forma seria" hai que traballar no traslado a outra localización para que se manteña a actividade da empresa en Galicia.

En nome do Goberno local falou este mércores a concelleira do BNG Carme da Silva. Fíxoo a preguntas dos medios de comunicación en resposta ao anuncio realizado o martes de que o Ministerio de Transición Ecolóxica xa traballa nun hipotético peche da fábrica de Ence e está disposto a ofrecer unha saída "ordenada" e un calendario "razoable" de demolición se o Tribunal Supremo non atende os recursos da empresa.

Carme da Silva considera que non é posible falar de prazos para ese hipotético desmantelamento e que ese futuro que eles ven con Ence fóra da Ría de Pontevedra e os terreos rexenerados "o que non ten é uns prazos inmediatos". Ademais de que a decisión do peche da factoría non é definitiva porque está pendente de resolver un recurso presentado ante o Tribunal Supremo, a concelleira nacionalista indica que o proceso ten uns prazos que dependen tamén do posible traslado da factoría. "Se hai unha intención real de buscar unha ubicación alternativa, e se traballa en serio por parte da empresa, ese proceso leva uns prazos que van acompasados".

Ademais, considera que todo o proceso de cese da actividade, desmantelamento e recuperación dos terreos non é un inmediato, senón "longo" e "complicado". Lembra que se trata dunha industria que leva aí moitísimo tempo ubicado cun proceso de produción que ten a súa influencia no terreo e que "loxicamente o proceso non será rápido".

En canto a futuro deses terreos, insiste en que "o que está claro é que vemos un futuro coa ría recuperada", pero insiste en que o Goberno local aposta polo traslado da factoría, non polo peche definitivo.

A voceira nacionalista lembra que "desde hai moitísimos anos" a aspiración do Goberno local de Pontevedra, "unha aspiración moi maioritaria da sociedade de Pontevedra" é ver como Ence cesa a actividade na localización de Lourizán, como se desmantela ese complexo fabril e como se recuperan ese terreos para a súa reintegración en dominio público e como recuperan "a vocación que nunca deberán perder", que é o espazo de mar, de dominio, de costa, de rexenerar todo ese litoral.

As sentenzas recentes que declararon ilegal a última prórroga concedida a Ence, segundo Carme da Silva, "viñeron a abrir unha porta enorme de esperanza" a que iso sexa efectivo y se pueda ver "nun futuro non moi lonxano" como eses terreos se recuperan e se rexenera a costa". Nestes momentos, hai varias decisións importantes de cara ao futuro que hai que tomar, unha é como se fai ese proceso e a outra é "que haxa sentido común" por parte da empresa e por parte da Xunta e traballar en que "se dean pasos contundentes e definitivos" no traslado.

"Para que se dea ese futuro que todos ansiamos e para que se dea nas mellores condicións posibles, sen perder os postos de traballo, hai que por parte da empresa e da Xunta traballar en serio no traslado e que noutra ubicación se poida manter esa actividade e mesmo se poida manter esa actividade con perspectiva de futuro arredor do sector forestal en Galicia", insiste.

Nesta mesma liña, insiste en que a empresa e a Xunta son as que teñen as competencias e teñen que "traballar en serio para ese traslado", pero "dá a impresión, polos pasos que están dando tanto a Xunta como a empresa, que non están traballando en serio nese proceso". Considera Carme da Silva que "xogan" coa proposta de que os terreos de Ence se adhiren ao Porto de Marín cando "é unha porta que se pechou hai moitísimos anos" e, ademais, "están xogando, sobre todo, coas esperanzas" dos traballadores e das traballadoras de que se manteña esa actividade en Galicia.

O Concello apela, unha vez máis, a que a empresa "aclare" se quere seguir exercendo a súa actividade en Galicia e que a Xunta "deixe de estar seguindo punto por punto os pasos que lle marca Ence desde hai varios anos" e busque unha alternativa que "sexa boa para os intereses de Galicia".