Carmela Silva pide ao Goberno central, Xunta e ENCE que senten a dialogar para "manter os postos de traballo"

Carmela Silva, presidenta da Deputación, pronunciábase este venres sobre a situación actual da fábrica de Ence en Lourizán, a preguntas dos xornalistas. A máxima mandataria provincial lembrou que existe unha sentenza "clara" da Audiencia Nacional, que demostra que a prórroga concedida en 2016 non se axustaba ás normas establecidas "que temos que cumprir todos".

Pero manifestou que entende a "preocupación" do persoal que traballa na factoría pontevedresa. Por este motivo fixo un chamamento ás diferentes administracións implicadas, Xunta de Galicia e Goberno central, e á empresa Ence para que se senten para buscar unha saída e manter os postos de traballo.

Lembrou aos responsables da Xunta que son os que contan con compertencias sobre o sector industrial na comunidade. "Pregúntome para que serve o estatuto de Galicia?", argumentou Carmela Silva reclamando á consellería que busque solucións en relación ao futuro da fábrica.

Sinalou, ademais, que neste momento hai fontes económicas procedentes dos recursos europeos Next Generation que, segundo explicou, deben analizarse para que se estude un traslado da actividade industrial "que sempre temos defendido".

Por último, ante as declaracións do presidente da empresa Ignacio de Colmenares indicando que non é posible outra localización, a presidenta pedía a todos os representantes das partes implicadas neste conflito empresarial que "sexamos sensatos, racionais e non botemos máis lume ao fogo" para terminar invitando ás administracións estatal e autonómica, ademais da empresa, a sentarse para buscar solucións.