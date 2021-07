Protesta de traballadores de ENCE polas rúas de Pontevedra demandando a mesa de diálogo

Corte de tráfico en San Roque dos traballadores de Ence © PontevedraViva

Este martes estaba prevista a reunión entre representantes do comité de empresa e a subdelegada do goberno Maica Larriba no edificio da Subdelegación co obxectivo de establecer unha data próxima para que se convoque unha nova reunión da mesa de diálogo para tratar o futuro de Ence con todas as partes implicadas.

A resposta recibida por parte da subdelegada é que ata setembro non se poderá establecer unha nova reunión. Segundo Pablo Bacariza, secretario do comité de empresa, esta resposta non é satisfactoria porque entenden que os prazos en que se moven son moi curtos para tomar unha decisión sobre o futuro da fábrica en Lourizán, tras a sentenza da Audiencia Nacional que anula a prórroga.

#Ante esta resposta, un grupo de traballadores que acompañaban aos integrantes do comité iniciaba arredor das 12.20 horas unha protesta trasladándose ata o entroncamento entre a avenida de Marín e a avenida das Corbaceiras. Durante o traxecto derrubaron contedores para impedir o tráfico por San Roque.

Unha vez que chegaron ao Gremio de Mareantes, os traballadores sentaron impedindo a circulación do tráfico na zona. Pablo Bacariza indica que a protesta é a solución que queda para presionar e que se convoque a mesa de diálogo porque "o peche non nos vale".

A continuación, o colectivo de traballadores iniciou unha marcha pola avenida de Marín para despois dirixirse cara ao edificio da delegación territorial da Xunta de Galicia na avenida María Victoria Moreno.

(HABERÁ AMPLIACIÓN)