O comité de empresa de ENCE forza unha entrevista coa subdelegada co obxectivo de poñer data á mesa de diálogo

Protesta para demandar unha nova reunión da mesa de diálogo sobre o futuro de Ence © PontevedraViva Protesta para demandar unha nova reunión da mesa de diálogo sobre o futuro de Ence © PontevedraViva Momentos de tensión na entrada á Subdelegación do Goberno dos representantes do comité de empresa de Ence © PontevedraViva

Ao redor de 80 traballadores da fábrica de Ence en Pontevedra acudían convocados polo comité de empresa este xoves á Subdelegación do Goberno, acompañados polos secretarios comarcais de CIG, Marcos Conde, e de UXT, Ramón Vidal.

A intención da convocatoria estaba clara, lograr unha reunión coa subdelegada do Goberno, Maica Larriba. A representante gobernamental non se atopaba no edificio, segundo informaron axentes da Policía Nacional aos representantes sindicais nun momento de tensión que se viviu ás portas da Subdelegación cando se limitaba o acceso a dúas persoas e os sindicatos reclamaban a presenza de tres integrantes do comité, de CIG, UXT e CC. OO. Finalmente, entraron os tres e mantiveron un encontro coa secretaria da Subdelegación.

Desta reunión obtiveron unha cita para o vindeiro martes 27 coa subdelegada do Goberno na que esperan concretar un novo encontro da mesa de diálogo liderada pola ministra de Transición Ecolóxica na que se decida o futuro de Ence e poidan activar os "mecanismos necesarios" para evitar a perda de emprego na factoría despois da sentenza da Audiencia Nacional, que anulou a prórroga para que a fábrica permaneza en Lourizán.

"Non nos vale o peche. Nós queremos garantías de futuro e queremos que se convoque esa mesa xa", indicaba Pablo Bacariza, secretario do comité de empresa da fábrica, que mostraba a súa preocupación tras as declaracións de Francisco Conde, vicepresidente económico da Xunta, ao falar dun posible Proxecto Estratéxico para a Recuperación e Transformación Económica (Perte) e ao comezar a xerarse comentarios sobre a intención da empresa pasteira de investir en Navia.

"A responsabilidade é dos políticos e da empresa, que nos meteron nisto. Nós somos traballadores e queremos que a mesa se poña a funcionar. Non podemos deixar todo na vía xudicial", indicaba Bacariza lembrando que este mediodía manteñen un encontro co conselleiro delegado de Ence para coñecer cales son os plans de fronte ao futuro.

Ata o momento a empresa só transmitiu ao comité a súa confianza no recurso de casación que se presente ante o Tribunal Supremo. Pero esa vía é insuficiente para o colectivo de traballadores, que no caso de que a factoría de Lourizán peche non ten esperanzas de recalar en Navia. "Non creo que nos leven a Navia. Van quitar os de Navia para levarnos a nós alí? Se amplían, canto amplían? cantos postos? Non nos levan. O empresario non está dicindo isto", sinala o representante da CIG.

"Nós somos de Pontevedra, non queremos que marche a Portugal, a Brasil ou Ás Pontes. Non sei onde ten que marchar. Eu non podo poñer o sitio. Eu o que quero é traballar. A xente toda é de Pontevedra e queremos que quede en Pontevedra. Non queremos que se vaia, que se deslocalice", imploraba Bacariza ante o temor dunha marcha inminente.

O luns está previsto que se desenvolva unha asemblea con todo o persoal da fábrica. Alí trasladasen a información que facilite a dirección de Ence e tamén a postura dos avogados do comité, que tamén ven viabilidade ao recurso. Tamén teñen previsto solicitar unha reunión con representantes da Xunta en próximas datas.

Pantalla completa Protesta para demandar unha nova reunión da mesa de diálogo sobre o futuro de Ence Concentración de traballadores ante a Subdelegación do Goberno para demandar un encontro coa subdelegada do Goberno, Maica Larriba. Piden unha nova xuntanza da mesa de diálogo a cargo da ministra de Transición Ecolóxica © PontevedraViva

"Non podemos deixar todo á vía xudicial" Pablo Bacariza. Secretario do comité de empresa da fábrica de Ence en Lourizán © PontevedraViva