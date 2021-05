Denuncian o estado ruinoso da recreación do poboado da Idade do Bronce no Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre

Denuncian o estado de abandono do poboado da Idade do Bronce do PAAR © Grupo municipal PorVir

Un veciño alertaba ao grupo municipal PorVir do Concello de Campo Lameiro sobre o estado de abandono no que se atopa a recreación do poboado da Idade do Bronce, situado no recinto do Parque Arqueolóxico de Arte Rupestre (PAAR) do municipio.

Desde esta agrupación política presentaron unha denuncia ante o propio Concello de Campo Lameiro e ante a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Sinalan que en 2019 derrubouse unha das cabanas pequenas por falta de mantemento.

Segundo indican desde PorVir, neste poboado investíronse 32.700 euros para a súa reparación, segundo os datos que manexan procedentes do subdirector xeral de Conservación e Restauración de Bens Culturais no ano 2017.

Alertan de que o Parque Arqueolóxico recibe cada ano 177.448 euros, un 67,4% de todo o orzamento gastado no coidado dos 2.573 xacementos con petróglifos durante 4 anos, que ascende a máis de 85.900 euros, ademais dun custo inicial de 10 millóns de euros.

Ante estas cifras, a agrupación política lamentan que non se cumpra coas funcións de coidado e preservación do patrimonio. Nesta recreación obsérvanse diferentes danos, ademais da presenza de fentos crecendo sen que se realice un mantemento do poboado.

Desde PorVir lamentan que nin a Consellería de Cultura nin o Concello de Campo Lameiro exerzan as súas competencias para protexer, manter e difundir o patrimonio ante o abandono en que se atopan, segundo afirman, os máis de 300 petróglifos, mámoas e castros que se atopan no municipio.