O comité de empresa de ENCE pediralle á ministra unha mesa de traballo polo futuro da factoría

Concentración do comité de empresa de Ence diante da Subdelegación do Goberno © Mónica Patxot

O comité de empresa de Ence protagonizou este martes unha concentración fronte á Subdelegación do Goberno para mostrar a súa preocupación sobre o futuro da fábrica e dos postos de traballo. Menos ruidosa e moito menos numerosa que as mobilizacións organizadas a semana anterior por Comisións Obreiras, a manifestación durou menos de media hora e consistiu no despregamento dunha pancarta cunha mensaxe en defensa dos empregos.

O presidente do comité de empresa, Toño Lafuente, explicou que se trataba de "un pequeno acto para visibilizar o noso problema". Das conclusións extraídas do encontro previsto para a tarde de mañá en Madrid coa ministra de Medio Ambiente, Teresa Ribera, dependerá o endurecemento das manifestacións.

"Que axilicen a mesa de traballo para poder estar nas decisións que se vaian a tomar sobre o noso futuro", dixo o portavoz dos traballadores en referencia á petición que lle trasladarán á mandataria socialista. "Se vemos que esa mesa non se leva a cabo nas próximas datas, faremos concentracións con todo o plantel", puntualizou Lafuente.

O presidente do comité evitou entrar en polémicas sobre o artigo 18 da futura Lei do Cambio Climático e sobre a falta de entendemento coa sección sindical de Comisións Obreiras. "Estamos a pelexar polo noso futuro, non queremos polémicas. Queremos estar nesa mesa para saber como están a xogar connosco", subliñou lembrando que "o noso problema segue sendo o xuízo, depende do que salga o noso futuro estará aquí ou noutro sitio".

Pola súa banda, o sindicato UXT defende nun comunicado que Ence xera uns 5.100 empregos directos e indirectos en Galicia. A súa preocupación céntrana tamén na sentenza sobre a prórroga da concesión máis que no artigo 18.4 da nova Lei do Cambio Climático porque confían en que "non se pode aplicar con carácter retroactivo como se recalcou desde o propio Consello Xeral de Estado e desde o Ministerio de Transición Ecolóxica".

Así mesmo, acusan o comité de oficinas centrais e ao sindicato Comisións Obreiras de "xerar polémica con intereses ocultos e coa man da empresa movendo os seus fíos ao seu antollo, tentando desprestixiar aos nosos compañeiros dando luga a unha confrontación desatinada", conclúen.