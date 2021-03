A Xunta non condena o escrache ao alcalde e reitera que ENCE ten unha "concesión legal"

Ence ten, segundo a Xunta de Galicia, unha "concesión legal" para operar en Pontevedra e os datos "contradín" aos que cuestionan que non cumpre coas normativas ambientais. Así o asegurou a secretaria xeral da Consellería de Medio Ambiente, Carmen Bouso.

Foi na comisión de Medio Ambiente do Parlamento galego, na que o BNG reclamou sen éxito que a Xunta de Galicia condene o escrache "violento e agresivo" que sufriu o alcalde de Pontevedra a semana pasada e que, ao seu xuízo, foi "alentado" polo PP.

Desde o BNG, o deputado Luís Bará reclamou á Xunta de Galicia "que se poña á fronte" deste asunto e impulse unha mesa de negociación que traballe "con discreción" para buscar unha solución ao actual emprazamento dunha empresa "que non pode estar na ría".

Para iso, segundo Bará, hai que mostrar "vontade de diálogo e entendemento" e renunciar á estratexia de "confrontación" na que, segundo destacou, o PP está "instalado".

Tras lembrar a "gravidade extrema" das recentes declaracións de Ignacio de Colmenares, o deputado do BNG denunciou que a decisión de paralizar os investimentos previstos forma parte dunha "campaña de presión" para "forzar" a súa permanencia na ría.

Bará reiterou que os terreos sobre os que se asenta a factoría deben ser recuperados para a cidadanía, a cambio de que Ence poida desenvolver un novo proxecto industrial que peche os seus ciclos produtivos, como fixeron outras empresas en moitos outros sitios.

Carmen Bouso, con todo, reiterou que a seguridade da fábrica de Ence en Pontevedra está "contrastada" e lembrou que as revisións que se realizan neste tipo de fábricas que poden ser especialmente contaminantes son "moi rigorosas".

A responsable de Medio Ambiente defendeu que son "parámetros obxectivos" sen os que Ence "nin ningunha outra industria" pode operar en Galicia. "Non se trata dun non me gusta", engadiu Bouso, senón que están recollidos na autorización ambiental da empresa.

O cumprimento das condicións ambientais de Ence é "total", segundo a secretaria xeral da consellería, que lembrou que todas as inspeccións realizadas polos técnicos autonómicos así o acreditan.

Ademais, reiterou que a prórroga extraordinaria concedida polo goberno de Mariano Rajoy é "absolutamente legal" e a Xunta seguirá defendéndoa porque "non é defender a unha empresa senón defender a continuidade de toda a cadea mar-industria na costa".