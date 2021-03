Ignacio de Colmenares será, ao igual que Rajoy, persoa non grata en Pontevedra

Ignacio Colmenares, presidente de Ence © Mónica Patxot

O goberno municipal de Pontevedra, integrado por BNG e PSOE, prevé declarar como persoa non grata ao conselleiro delegado de Ence, Ignacio de Colmenares, ao que acusan de instigar as protestas violentas contra o alcalde e membros do seu executivo.

Será a través dunha moción que nacionalistas e socialistas presentarán no próximo pleno da corporación, previsto para o vindeiro luns 21 de marzo.

A portavoz do goberno pontevedrés, Anabel Gulías, censurou a actitude "soberbia e perigosa" do máximo responsable da compañía pasteira, ao que o Concello "deu tempo" para que "se retractase, pedira desculpas ou fixese algo" tras o seu polémico vídeo.

Na gravación, segundo Gulías, Colmenares "sinalaba co dedo" aos que el cría que eran os responsables da situación de Ence e "ameazaba a toda a poboación" coa posibilidade de que ocorrese un "susto maiúsculo ambiental".

"É francamente inapropiado que estea á fronte de decisións tan importantes nesta empresa", sinalou a portavoz municipal, que considera que co escrache da semana pasada "traspasáronse todas as liñas vermellas".

Pontevedra, defendeu a edil do BNG, é unha cidade "tranquila" e avanzou que "imos a seguir plantado cara a esta enceborroka", xa que asegura que "non van a amedrentar con coaccións, violencia e chantaxes".

O conselleiro delegado de Ence, entenden desde o goberno municipal, "torpedea todo intento de devolver a tranquilidade" aos pontevedreses e "arenga e alenta" aos que atacaron a alcalde, un feito que para o Concello é "un antes e un despois".

O executivo local asegura que Pontevedra merece que á fronte de Ence haxa persoas "que teñan sentidiño" e con capacidade de diálogo. "Non o poden boicotear antes de comezar", concluíu Anabel Gulías.