A ministra de Transición Ecolóxica reunirase cos traballadores de ENCE

Cita importante para os traballadores da factoría ENCE de Lourizán, que a próxima semana reuniranse coa vicepresidenta do Goberno e ministra de Transición Ecolóxica, Teresa Ribeira.

Así o confirmou a última hora do venres a Delegación do Goberno en Galicia, "á espera de decidir día e forma no seo do Comité", sinala a representación laboral da fábrica pontevedresa.

O propio delegado do Goberno, Javier Losada, publicou na rede social Twitter que "a ministra Teresa Ribeira confirma o seu compromiso de diálogo e fixa data para a reunión co Comité de empresa da factoría de Ence a próxima semana".

La ministra @Teresaribera confirma su compromiso de diálogo y fija fecha para la reunión con el Comité de empresa de la factoría de Ence la próxima semana.@DelGobGalicia @mitecogob — Javier Losada (@conJavierLosada) March 12, 2021

Este encontro chega despois de que un grupo de traballadores, convocados polo comité de oficinas e firmas auxiliares, se manifestase en Madrid diante da sede do Ministerio.

O que non confirmou o Goberno é a lista de asistentes a esa reunión, tendo en conta que a representación laboral está dividida entre os comités de empresa da fábrica, con maioría de representación dos sindicatos CIG e UXT, e o comité de oficinas, controlado por CCOO e que é o que está a protagonizar en datas recentes diferentes accións de protesta, como a celebrada no Concello de Pontevedra e que acabou con escenas de tensión e insultos cara ao alcalde da cidade e o resto da corporación.